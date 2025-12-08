› Necesidad urgentes › No pasan

Pues se habla en estos días de que va para adelante la reforma laboral en materia de reducción de horas de trabajo y aumento de ingresos, una situación que tiene con el Jesús en la boca a los empresarios del país, en especial lo más pequeños y medianos que son quienes concentran la mayor parte del empleo en la nación.

lll

Por ello, la Canaco advierte que los cambis legales deben venir acompañados, como mínimo, de una serie de incentivos fiscales que no permitan la quiebra a los que más van a sufrir por esa medida.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señala Fernando Díaz de León Hernández, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servyrur) que lo que tiene que hacerse es propiciar condiciones para que las empresas que hacen posible la generación de empleos sigan de pie y que se sigan acompañando el proceso para que la reforma laboral sea justa, sostenible y gradual tanto para las personas trabajadoras como para los negocios pequeños.

lll

El dirigente considera que la forma en que está planteada esa reforma laboral, finalmente traerá perjuicios directos a las empresas familiares o pequeñas y mdianas ya que son la gran mayoría de las que sostienen la economía de este país.

lll

La Cámara de Comercio, señala, sostiene la postura de que debe darse en términos de gradualidad y certeza jurídica, pero también tomando en cuenta la realidad de las pequeñas empresas que son las que no podrían afrontar las nuevas condiciones laborales.

lll

Dijo que se tomó la determinación de mantenerse en las mesas de diálogo y participar de las discusiones técnicas para que a través de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) sea posible presentar propuestas concretas en su defensa.

lll

Y pues qué les contamos: la organización Ciudadanos Observando dio a conocer su primera evaluación a diputados federales del estado de San Luis Potosí.

lll

Explica el organismo que se tomaron en cuenta las iniciativas de ley presentadas de manera individual, las aprobadas, las rechazas y las retiradas. Igualmente, las proposiciones realizadas y las aprobadas. Esto, mediante una mecánica ya establecida desde legislaturas anteriores, reflejando una escasa productividad de los legisladores potosinos.

lll

Mencionan los activista por la transparencia que en la evaluación se utilizó un método basado en información publicada en el portal web oficial de la Cámara de Diputados actualizado al mes de noviembre pasado.

lll

En el primer año de esta legislatura se han aprobado muy pocas iniciativas y proposiciones hechas por legisladores potosinos, a diferencia de periodos anteriores. Esta baja productividad impacta de forma directa en la evaluación del Congreso, que acumula proyectos sin traducirlos en cambios reales para la población.

lll

Como estará la cosa que el legislador mejor calificado es Óscar Bautista (distrito III del PVEM) con una calificación de 6.3, José Luis Fernández (distrito II) también del Verde con 4.9, seguido de Francisco Adrián Castillo (distrito IV) de Morena que obtuvo un 3.5. Luego aparece David Azuara (distrito V) del PAN con 2.9.

lll

En contraste, quienes aparecen con la calificación más baja son: Gabino Morales de Morena con 1.8, Ricardo Gallardo Juárez del PVEM con 0.8 y Nubia Iris Castillo del PAN con 0.5. Los tres diputados plurinominales.

¡HASTA MAÑANA!