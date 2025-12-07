› Año cambiante › Pleito misterioso

Lo que puede ocurrir en un año. Por estos días de diciembre de 2024, se anunciaba que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desafiliaba al alcalde Enrique Galindo Ceballos como sanción por un expediente de un militante en el que se le acusaba de “atentar contra la unidad ideológica” del tricolor.

lll

Aunque se deslindó de la responsabilidad del proceso sancionador, la dirigente de entonces y de hoy, Sara Rocha, no estaba de todo incómoda con la decisión, tras varios encontronazos con el presidente municipal.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Galindo Ceballos impugnó el resultado, aunque nunca dejó de tener a la mano la carta panista para mantener la alcaldía.

lll

A un año de esos acontecimientos, el panorama es muy distinto. El CEN del PRI revirtió su repudio, desactivando el proceso que, por otra parte, ya había sido descalificado en instancias de la justicia electoral.

lll

Es posible que el CEN priista se diera cuenta de que el tricolor se había empequeñecido tanto en San Luis que no tenía cartas para jugar en el 2027, más que el alcalde capitalino.

lll

Así los deseos de expulsión se diluyeron, para ser sustituidos por una foto feliz en la que aparecían el líder nacional Alejandro Moreno, el alcalde y hasta Sara Rocha.

lll

Pero no fue lo único que cambió. El PAN lo hizo, enterrando la alianza con el PRI por considerarle ineficaz y optando por regresar a las campañas y candidaturas en solitario.

lll

Si el PAN potosino, que tiene sectores que pretenden regresar a esa línea, no mantiene a Galindo Ceballos como alternativa para la gubernatura, el PRI difícilmente será un vehículo adecuado para contender con posibilidades.

lll

Que de vueltas da la vida en un año.

lll

El choque entre la Comisión Estatal del Agua y Aguas de Reúso el Tenorio, la empresa que operaba la planta tratadora del mismo nombre, es un pleito generado por el dinero.

lll

Hay más de 300 millones de pesos involucrados en la disputa y, por lo que se ve, se oponen la intención del cobro de la compañía y el deseo de la dependencia estatal de evadir esa responsabilidad.

lll

Aunque lo reconozca en sus documentos contables oficiales.

lll

Hasta el momento, sigue pendiente una explicación de la CEA sobre lo que sucede con ese litigio, qué pretende con ello y cómo negociará con la compañía.