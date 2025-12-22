Dolorosa realidad > Congreso contra CNDH

Es cierto. San Luis Potosí no destaca en los primeros delitos por la desaparición de personas, pero no deja de preocupar que el delito se vaya consolidando como una de las problemáticas sociales más sensibles y persistentes en México.

El impacto es directos en la seguridad, la procuración de justicia y el tejido social y aunque durante años el fenómeno se ha asociado principalmente con entidades de alta incidencia delictiva, en los últimos años estados como San Luis Potosí han comenzado a mostrar un incremento sostenido de casos. Sólo basta recordar la desaparición de huastecos que viajaban para trabajar de jornaleros a bordo de un autobús de la empresa Pirasol y de los cuales nunca se supo nada.

La tendencia ha generado preocupación entre autoridades, especialistas y colectivos ciudadanos sobre todo porque falta claridad en algunas cifras oficiales locales. Los registros federales y datos de organizaciones civiles confirman que San Luis Potosí acumula más de mil personas desaparecidas en un solo año, una cifra que ubica a la entidad en un nivel preocupante dentro del contexto nacional.

Y es que mire usted, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México se superan actualmente las 125 mil personas sin localizar, con la mayor concentración de casos en entidades como Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y la Ciudad de México y aunque San Luis Potosí no se ubica entre los primeros lugares, la tendencia al alza mantiene encendidas las alertas y los pelos de punta de las autoridades.

Sólo datos procesados por la organización ciudadana Red Lupa, con base en el RNPDNO, indican que entre mayo de 2024 y mayo de 2025 se registraron en la entidad mil 48 personas desaparecidas y en cuanto a municipios, la capital potosina y Ciudad Valles concentran la mayor parte de los reportes, siendo San Luis Potosí capital el municipio con mayor incidencia, al sumar al menos 277 personas no localizadas tan solo en los primeros cinco meses de este año.

Quienes más desparecen son hombres jóvenes de entre 20 y 34 años, aunque también se documentan casos de menores de edad y hasta adultos mayores de los cuales sus familias nada más no vuelven a saber nada.

Se lamenta que la falta de coordinación entre autoridades estatales y federales haya propiciado discrepancias en las cifras, una situación que incluso ha sido reconocida por la misma Fiscalía General del Estado al señalar la "ausencia de certeza" en algunos datos ta como se lo informamos hace unos días.

Y pues tal como se tenía previsto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal de San Luis Potosí en materia de uso de la inteligencia artificial. En contraste, la Comisión Estatal no ha informado públicamente si promovió el mismo recurso o si se desistió de hacerlo.

No se andan por las ramas y la CNDH registró su inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aunque un día después del plazo constitucional para hacerlo. Y es que de acuerdo con los expedientes 130/2025 y 132/2025, ambos con fecha del 19 de diciembre de 2025, la SCJN admitió a trámite las acciones promovidas por la presidenta de la CNDH y dio

vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado para que rindan su informe en un plazo de quince días hábiles.

Ya se tiene el antecedente de que al Congreso local no le ha ido muy bien en este tipo de disputas contra la Corte y menos ahora, cuando la reforma es francamente defectuosa y puede dar lugar a abusos de autoridad, tal como ya lo hen mencionado organismos como Artículo 19 y especialistas en materia legal.

Ya se ordenó notificar a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, además de requerir al Congreso local la entrega certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas. Como se puede observar el proceso va en serio.

¡Hasta mañana!