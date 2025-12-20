Las violaciones a la Constitución federal > Los 31 del "error de diciembre"

Las leyes antiextorsión y el peligro para la libertad de expresión, parecen conjuntarse en un juego peligroso, donde la creación de un ordenamiento de artículo bis del Código Penal del Estado, que se queda homologado con la normatividad federal, permite que el Ministerio Público técnicamente acuse a cualquier persona de extorsión. La parte preocupante se refiere al hecho de que las autoridades podrán señalar también por esa conducta delictiva a medios de comunicación o periodistas, aún y cuando de manera no dolosa difundan información que la autoridad considere que es producto de una extorsión de parte de algún ciudadano, lo que de entrada violaría el artículo séptimo constitucional en materia de libertad de expresión y los términos del Artículo 20 de la Carta Magna en el aspecto de la presunción de inocencia.

Esa joyita legislativa nada más es uno de los tantos líos en los que a los señores diputados les gusta meterse. La "Ley Esposa", de la que la presidente del PRI estatal y diputada local Sara Rocha Medina se ha convertido en una abierta promotora, es trascendente, tan solo por ser una norma que contraviene principios de la Constitución federal, reformados de manera tan visible y en la cara de todos, con toda notoriedad por involucrar el Artículo 1 de la igualdad de todos los mexicanos ante la ley.

La norma es una prueba de laboratorio que pone en evidencia no sólo hasta dónde son capaces de llegar los diputados locales de las rifas gubernamentales para dar vigencia a ordenamientos que pasan por encima del pacto federal, sino también para tantear el terreno y ver por dónde se les puede colar alguna adversidad política. Por ahora, tal vez los más felices son los involucrados de la marca política dominante, porque en la discusión de esa otra Constitución, se perderá tanto tiempo que los partidos políticos opositores no tendrán tiempo de organizarse para tratar de revertir lo que algunos ya llevan adelantado. Es ingenuo pensar que un partido político opositor aspire a ganar las elecciones de 2027 si no se sale de la cajita de la peleadera por la "Ley Esposa"; esa se caerá solita en tribunales federales.

¿Alguien se ha detenido a pensar qué pasa cuando una espiral inflacionaria contamina todo el escenario del país? Se va a necesitar mucha planeación y una sobredosis de buena suerte para que la economía no colapse en 2026, el año de los eventos internacionales que exigirán un uso indiscriminado de dinero público. Aunque tal vez se requiere una cantidad menor si se le compara con el tiradero de dinero en políticas públicas erróneas. Los aumentos de precios que por ejemplo dispararon en solo 20 años de 12 a 120 pesos una gordita de queso y migada, no son más que huella de que la crisis de aquel 20 de diciembre de 1994, se encuentra tan vigente como sus efectos. Hay familias que perdieron su patrimonio y no lo han recuperado ni con 31 años de trabajo. Hay personas que no volvieron a surtir la despensa completa. Hay niños y jóvenes, ahora adultos, que perdieron sus mejores años al pasarlos sin escuela. No es broma: La planeación económica no se le debe asignar a cualquiera.

Hay más presencia policial en el Centro Histórico. Aparecen elementos "Dalla Guardia Civil" del Estado y policías municipales en diversos puntos, obviamente puntuales para recoger firmas, pero es tan extraño que ocurran actos vandálicos en plena Plaza de Armas y que nadie esté detenido. Otra vez, parece que la función de algunos policías es pararse en un lugar, fijarles la mirada a las muchachas que pasan, criticar a otros y corretear carteristas. El sistema de seguridad es integral y punto.

