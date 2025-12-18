No hubo sorpresa > Niños el peligro

Pocas personas, si no es que ninguna, podrían sentirse sorprendidas por los resultados publicados por la agrupación civil Congreso Calificado: sólo uno de nuestros 27 representantes populares aprueba y eso de vil panzazo. Nada realmente para presumir.

Y es que mire usted, al final de cada Legislatura se suele pensar que ya nada peor podría pasar, pero los nuevos diputados, en lugar de tomar el comentario como un impulso para tratar de hacer las cosas bien, lo asumen como reto y por eso nos va como nos va.

La organización ciudadana menciona que definitivamente la peor diputada local es, por lo menos en este momento, la multifuncional Sara Rocha Medina quien además de ser dirigente partidista, encabeza la Mesa Directiva y ya sólo le faltaría ser vendedora de camionetas Kikcs los fines de semana en el tianguis del auto.

La calificadora sancionó por su conducta "notoriamente perniciosa" por difundir un video en el que admitió haber recibido un obsequio indebido y luego, por ofrecer una explicación absurda para desdecirse. Su actuación, señalan, lesionó severamente la imagen del Congreso.

Luis Fernando Gámez Macias del PVEM pasó, pero con apenas 6.65 puntos y le sigue María Dolores Robles Chairez también del verde con 4.38 y el tercero es Luis Emilio Rosas Montiel, de MORENA, con 3.88. Lo dicho: nada para presumir, pero de lo perdido es bueno lo hallado.

Ya de manera general se da a conocer que de 426 iniciativas presentadas, 195 permanecen pendientes, lo que resulta en una eficacia legislativa de 54 por ciento, que ya es algo. Por lo menos pasan de la mitad.

La LXIV Legislatura han aprobado tres nuevas leyes: la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Ley de Lactancia y una Ley de Derechos Lingüísticos que para gran parte de los mortales resulta todo un misterio su contenido.

Los que mostraron un peor desempeño son, en el antepenúltimo lugar, María Leticia Vázquez Hernández del PT, con una calificación de menos 1.68 puntos. Sí, la diputada queda a deber. En las mismas anda, pero peor, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, de Morena y quien sueña con gobernar la capital, pero a quien no le alcanzaría con su menos 1.75 de calificación. Y hasta el fondo se encuentra Ma. Sara Rocha Medina, del PRI, con un escalofriante menos 3.24 puntos.

Tres legisladores sumaron puntaje con el indicador de Acción Legislativa de Alto Impacto: Mireya Vancini Villanueva (PAN), por su propuesta para expedir la Ley de Lactancia; Marco Antonio Gama Basarte por su propuesta de reforma constitucional contra el maltrato animal y Brisseire Sánchez López por su propuesta de reforma constitucional para la promoción del respeto y cuidado de los animales en los planes y programas educativos desde la infancia y por su propuesta para expedir la la Ley de Derechos Lingüísticos para el Estado de San Luis Potosí.

Al transitar por diversos puntos de la ciudad, algunos tan céntricos como la esquina de Manuel José Othón y Eje Vial, uno puede toparse con niños haciendo toda clase de piruetas y suertes para tratar de obtener una moneda y ganarse la vida.

Al verlos en días y horarios en que se supone que deberían estar en la escuela, con sus familias o en sus casas no puede uno dejar de preguntarse: ¿la autoridad no los ve?

¡HASTA MAÑANA!