El vocero verde > Legado manchado

La entrevista que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio a El Universal parece tener como propósito principal el enviar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a Morena en segundo plano, el mensaje de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sigue sin estar conforme con la propuesta de reforma electoral que intenta, cada vez con menos visos de lograr el objetivo, mantener a flote la 4T.

Su papel de vocero evita a los liderazgos nacionales del PVEM un enfrentamiento directo con la presidenta y con Morena, pero a la vez, como uno de los gobernadores del partido aliado, tiene suficiente peso como para que lo expresado por él sea escuchado.

Y lo que expresa es un acrítica severa a la reforma morenista, que entre otras cosas, busca recortar las diputaciones plurinominales, uno de los mayores activos políticos del PVEM, y el presupuesto público, al que ese partido es adicto.

Sin reconocer esto, por supuesto, el mandatario potosino señala que aún no se ve que la reforma ayude a su partido y que lo que busca el partido es que la ley electoral resultante no afecte a ningún partido, específicamente, al suyo.

Por esa razón, el mandatario señaló que aún no hay una decisión de su partido en apoyar o no la reforma, aunque ya había establecido la condicionante de que su partido no sea perjudicado.

En el ámbito local, el mensaje es que el Verde no necesita de Morena para seguir gobernando San Luis Potosí.

Y por lo que toca a la fallida "Ley Esposa" al exterior del estado pretende mantener la narrativa de que su actuación se centró en cancelarla por la vía del veto y achacando la responsabilidad al Ceepac.

"Ojalá que se entienda a nivel nacional que este proceso de la llamada Ley Gobernadora no fue un proceso del gobernador Ricardo Gallardo", se deslindó.

Desde luego, no menciona que él y su partido elogiaron con especial entusiasmo la reforma cuando fue lanzada.

No escapa a la atención que varió los motivos de su veto. Aquí dijo que la reforma adolecía de deficiencias legislativas y al diario de la CDMX le expresó que deseaba evitar suspicacias y mostrar que el PVEM no requería de la reforma para mantener la gubernatura.

La ausencia de un acuerdo con Morena en la reforma electoral y el evitar ser visto como el autor de la Ley Gobernadora fueron, en resumen, los propósitos de la entrevista.

El legado de Sergio Aispuro Cárdenas como titular del INE en San Luis quedó hecho trizas con la difusión de las fotos en las que se mostraba con varios políticos, entre ellos el diputado federal y padre del gobernador, Ricardo Gallardo Juárez, a los que definía como "aliados estratégicos". El retiro de dichas fotos de las redes oficiales del INE en San Luis sólo sirvió para revelar que en esa dependencia se dieron cuenta de la magnitud de la equivocación.