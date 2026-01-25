Cifras contradictorias > El otro viajero

Este fin de semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló su estadística de defunciones registradas en el periodo transcurrido entre enero y junio del año pasado, un adelanto acerca de cuáles son las principales causas de muerte en el país y en los estados.

lll

Cabe aclarar que se trata de un reporte parcial en cuanto a que, a nivel de las entidades federativas, no revela información desglosada en un tema importante, el de los homicidios dolosos.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No obstante, resulta interesante contrastar el dato nacional con la estadística delictiva realizada por otra dependencia federal, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y es que, de nueva cuenta, se confirma un hecho inquietante que golpea la confianza en la veracidad de las cifras oficiales sobre incidencia delictiva.

lll

En los primeros seis meses del año, el Inegi, basados en reportes médicos, actas de defunción y documentos hospitalarios, contabilizó en los primeros seis meses del año, 14 mil 888 fallecimientos por homicidios violentos.

lll

En cambio, el registro de víctimas de este delito contó, en ese mismo periodo 12 mil 752 personas asesinadas por esta vía.

lll

Las dos mil 136 víctimas que no reconoce el órgano policiaco equivalen al 16 por ciento de la cifra admitida.

lll

Hay que recordar que el SNSP se nutre de las denuncias que les reportan las fiscalías estatales.

lll

Las autoridades han venido presumiendo, a nivel nacional y aquí en el estado, una significativa disminución de las denuncias por este delito.

lll

Sin embargo, la discrepancia con los reportes funerarios del Inegi ponen en tela de juicio esta reducción.

lll

Cuando se ha presentado el fenómeno en el pasado reciente en la entidad, ll único que han atinado a decir en la Fiscalía General del Estado es que los reportes se nutren de fuentes distintas, lo que denota una elevada insensibilidad, pues se trata de vidas humanas perdidas, no de sólo cifras.

lll

Que los funcionarios estatales y municipales que estuvieron en la feria turística en España no fueron los únicos servidores públicos que anduvieron por Europa en estos días.

lll

Sin embargo, no se han encontrado informes oficiales sobre lo que el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, fue a hacer al Reino Unido.

lll

En cambio, tan reciente como el viernes circularon reportes de prensa internacional que informaron de la presencia del secretario potosino en un evento educativo, organizado por la Comunidad Araucaria, una red de secretarios de educación de toda Latinoamérica que impulsan programas educativos a nivel mundial.

lll

No fue el único mexicano en la visita, pues también viajaron sus colegas de Durango, Zacatecas, Tlaxcala, Zacatecas, Jalisco y Michoacán.

lll

No sería el primer viaje que realizó Torres Cedillo con este propósito. El año pasado, participó en un encuentro en Colombia.

lll

Habrá que esperar qué resultados trae de regreso. Eso si la SEGE se decide a informar.