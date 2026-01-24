Gol al bolsillo > Estrena independencia

A mediados de diciembre, el gobierno del estado anunció que se unía a la fiesta futbolera de este año y emitiría placas conmemorativas con motivos mundialistas. No había más afán, se dijo, que unirse al entusiasmo del soccer. Por eso, adelantó gobierno, se cobrarían sólo 500 pesos, aproximadamente, el costo de diseño y troquelado de las placas. Un valor simbólico.

Pero ni tanto. Parece que la promoción le metió a Finanzas algún tipo de ruido, pues la administración estatal decidió modificar muy temprano la Ley de Hacienda, vía una iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, sobre este punto.

En su exposición de motivos, se explica que para preservar los niveles de recaudación y "evitar distorsiones" en el cobro de derechos de control vehicular, se separa la placa conmemorativa del trámite de la identificación estándar.

Seguramente, Finanzas detectó que con el trámite de la placa mundialista, se podía alegar una sustitución del trámite de canje, alta o reposición, por lo que se corría el riesgo de dejar de percibir esos derechos.

Esto refleja una falta de previsión a la hora de que se les ocurrió la idea de las placas conmemorativas, que incluso empezó a circular el mismo día en que se aprobaron las reformas a la Ley de Hacienda.

Así, estaba pintado que era necesaria una reforma, que ya se presentó al Congreso.

Y mientras se arreglaba ese agujero normativo, el gobierno estatal se cargó lo simbólico del cobro por las placas mundialistas, pues estableció una tarifa de 16.70 Unidades de Medición y Actualización, que este año valen 117.31 pesos.

Se trata de la tarifa usual de cambio de placas, o sea que lo del cobro de recuperación se quedó en deseo, porque las placas futboleras costarán mil 959 pesos, casi el triple del monto inicialmente requerido.

Mientras que Movimiento Ciudadano y el partido Revolucionario Institucional (PRI) ya dijeron que le abren las puertas por si los considera una alternativa, la diputada expanista Aranzazú Puente, estrenó su nueva calidad de independiente con un comunicado bastante elogioso sobre la presencia del estado en la reciente Feria Internacional de Turismo y el esfuerzo realizado por el gobierno estatal.

No es un secreto que la expanista era vista como la más verde de la legislatura blanquiazul. Lo que hay que ver es cuánto tarda en formalizar el cambio de color.