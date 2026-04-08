La no respuesta > Patrullas sin uso

Para conocer su postura en torno a lo publicado el pasado domingo en la columna "Las Cúpulas" de este diario sobre su participación en los hechos que derivaron en un litigio internacional entre dos empresas y el gobierno mexicano por el retiro de una concesión sobre un mecanismo de cobro de taxis de la CDMX cuando era secretario de Movilidad en el gobierno de Miguel Mancera, este diario buscó al diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés.

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El legislador manifestó que rechazaba la entrevista y se refirió a un texto que envió a Pulso Online el pasado 2 de abril, luego de que se publicara en la edición digital un texto presentado por Sin Embargo MX sobre el mismo tema. El diputado pidió, y obtuvo, su derecho de réplica.

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El escrito no ha aparecido en la edición física del diario y, tomando en cuenta que se publicó en Jueves Santo, un día en el que la visibilidad de los medios decae, se considera pertinente reproducirlo aquí:

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"En referencia a la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso, titulada "Gobierno mexicano libra pago millonario por estafa en CDMX", me permito hacer las siguientes precisiones:

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"Es falso que tenga o haya tenido nexo alguno con los promoventes del litigio, que se mencionan en la publicación.

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"Festejo que el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) haya fallado en favor del gobierno mexicano, ante el intento de los promoventes para obtener recursos del gobierno federal.

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"Es falso que haya entregado algún título de concesión durante el tiempo que he sido servidor público, que incluye mi paso por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Durante los 40 años que tengo de servicio, nunca he entregado concesión alguna.

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"Por lo que solicito que atendiendo mi derecho de réplica, inscrito en el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva publicar la presente, en espacio igual, al que fue publicada la nota en comento.

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"Atentamente Héctor Serrano Cortés"

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Hasta aquí el texto del legislador. Cabe señalar que en la columna dominical aparecen otros puntos distintos a los publicados por Sin Embargo, y que fueron sobre los que se buscó su respuesta, a la que optó no contestar.

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La burocracia deteniendo la seguridad. Será interesante conocer por qué dos vehículos especializados en tareas de seguridad pública no pueden utilizarse porque están bajo proceso administrativo.

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El secretario de Seguridad estatal Jesús Juárez, reveló lo anterior. El enorme costo pagado del erario por esas unidades justifica conocer si alguna irregularidad los mantiene inactivos.