Otro de los fracasos de la planeación urbana en la capital es el incremento de las horas que los conductores potosinos, y los pasajeros que los acompañan, pasan atorados en el tráfico en cada vez más sectores de las vialidades potosinas.

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En sólo tres años, el lapso que pasan los automovilistas atorados en embotellamientos ha crecido de 20 a 30 horas.

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Quienes circulan a diario por la carretera 57 o por la avenida Salvador Nava Martínez saben, por dolorosa experiencia, de qué se trata esto.

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La paradoja es que sí hay un sector que se ha beneficiado por las políticas viales recientes, por el surgimiento de nuevas y la ampliación de las actuales vialidades es el de los automovilistas.

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Las autoridades de los tres niveles de gobierno han convertido a la zona metropolitana en una ciudad para automóviles, con más puentes, pasos a desnivel y calles.

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Pero aun así, las horas pico no han desaparecido, ni la tortura de recorrer en un tiempo excesivo distancias relativamente cortas sigue siendo la constante.

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Que las autoridades deben replantear la política urbana para hacer que las medidas en materia de circulación vial deben ser más efectivas y eficientes.

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En los últimos años, el PRI potosino ha perdido votos, militantes, presencia política y ayuntamientos. Por si no fuera suficiente, parece que también está por perder una de sus características ideológicas más arraigadas: el laicismo.

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Esta iniciativa surge por dos iniciativas de la diputada local y presidenta del PRI estatal, Sara Rocha Medina, una que propone la creación del Día del Niño y la Niña por Nacer, que promueve la protección de la vida desde la concepción; y la propuesta de crear en San Luis un Día de la Libertad Religiosa.

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Ambas son documentos que gustosos respaldarían los panistas.

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Desde luego que en el PRI tienen derecho a proponer lo que sea, pero es curioso ver cómo se da reversa a un legado ideológico y político.

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En el parque Tangamanga 1 deberían estar conscientes de que no todo se trata del nuevo balneario.

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El Jardín Japonés, una atracción relativamente reciente, ya da muestras de descuido. Es una lástima, porque desde que se abrió al público en 2023, se convirtió en uno de los sitios más atractivos del parque.

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¡HASTA MAÑANA!