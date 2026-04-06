Ocultando el muerto ¿Y los dictámenes?

Morir es parte de la vida, pero hay de decesos a decesos y nada debe ser tan triste que llegar a la hora última en prisión, alejado de la familia, amigos y seres queridos.

lll

Lo que resulta sorprendente es que las autoridades estatales insistan en intentar ocultar las muertes violentas, y más las que se suscitan en un entorno controlado como pueden ser las cárceles de la entidad.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Resulta que el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2026 del gobierno federal, informa que en el primer bimestre de 2026, en el sistema penitenciario de San Luis Potosí se reportó el deceso de cuatro personas privadas de la libertad (PPL), pero lo grave es que una de ellas falleció durante una riña con otros internos.

lll

Detalle el documento que en los primeros dos meses del año se contabilizaron cuatro incidencias con seis PPL´s involucradas. Tres incidentes correspondieron a tres decesos de internos por muerte natural o enfermedad y otro suceso fue catalogado como riña, donde participaron tres personas encarceladas, de las cuales una murió.

lll

Lo más destacado es que de esta defunción confirmada por las autoridades federales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal no dijo ni pio, no informó oficialmente que se haya suscitado una reyerta y mucho menos de la muerte de un interno derivado de la misma.

lll

Pero bueno, si ya hemos visto que, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado ocultaba la cifra de fallecidos en riñas, incluso cuando había evidencia gráfica de tales decesos ya no resulta sorprendente que también en estos casos se hagan los desentendidos.

lll

Y pues vaya situación que viven los habitantes de los fraccionamientos Molinos 1, 2 y 3, y quienes viven una complicada situación debido a la falta del abasto de agua.

lll

Los afectados denunciaron irregularidades en el servicio de abasto de agua por parte del organismo Interapas, pero también culpan a la constructora que les vendió sus viviendas, ya que -señalaron- construyeron las privadas, sabiendo que no había infraestructura adecuada para garantizar el abastecimiento de agua potable. Es decir, los engañaron vilmente.

lll

Desde hace varios días los enojados vecinos se pusieron de acuerdo, bloquearon vialidades principales, entre ellas, el acceso al río Santiago, en busca de que el Interapas atienda urgentemente la situación, pues mencionaron que aunque el organismo operador de agua se comprometió a solucionarlo, hasta hoy no lo ha hecho y ahora no se quieren hacer responsables de la problemática.

lll

Lo cierto es que los afectados se dicen hartos de no tener agua en sus llaves de paso, de comprar pipas particulares cada semana y de no poder realizar desde hace meses sus actividades más esenciales. Adelantan que continuarán con las manifestaciones, pero ahora la llevarán a las oficinas del organismo operador en la cabecera de Soledad, para que su petición sea atendida y resuelvan de una vez por todas, la situación que representa una falta de responsabilidad social, corrupción y una actuación ventajosa y tramposa de la empresa que comercializó las casas sin abastecimiento de agua.

La pregunta es ¿quién autorizó la construcción del fraccionamiento sin tener garantizado el servicio por demás vital?

lll

¡HASTA MAÑANA!