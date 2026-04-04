La mala noticia es que San Luis Potosí está entre las entidades con mayor número de paisanos deportados por el gobierno de Donald Trump desde que inició su cruzada antiinmigrante, como lo revela BBVA.

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La buena es que el número, aunque elevado, no es tan significativo en comparación con el millón y medio de personas originarias de esta entidad que viven y trabajan en el vecino país.

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Pero quienes sí resienten un grave golpe a sus finanzas son los parientes directos de los deportados, que dejarán de recibir sus remesas, en especial si estas son el único ingreso que reciben.

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Las autoridades deberán tener una estrategia para lograr que el retorno no se convierta en una crisis para sus economías.

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Por otro lado, podría ser un desafío más serio el hecho de que la misma política hostil a la migración establecida por el gobierno de Donald Trump paró en seco el flujo de migrantes de otras nacionalidades que buscaban, atravesando México, cumplir el sueño de una mejor vida.

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Con medidas cada vez más violentas, Estados Unidos obligó a los extranjeros a estacionar en nuestro país, con los retos que eso implica en materia de bienestar, empleo y seguridad.

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Afortunadamente, en San Luis Potosí son bastantes los casos en que los migrantes de otras nacionalidades logran regularizar su situación e incluso conseguir un empleo, lo que resulta en una relación conveniente en ambos sentidos, entre los que buscan un sitio donde vivir y una tierra que aún puede ofrecerles alternativas.

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En la capital, es notorio el incremento de casos de extorsión, lo que no sólo es un problema de seguridad, sino que afecta también la economía, pues en la iniciativa privada se vigila especialmente qué tanta incidencia de ese delito se registra en las ciudades, como un indicador de confianza de los inversores.

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Será necesario que se refuercen las medidas contra este delito en los tres niveles de gobierno, a fin de contrarrestar el avance y hacer de San Luis un terreno en el que este delito deje de prosperar.

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Siguiendo con la seguridad, en el estado se presumen mejoras en la incidencia delictiva en las carreteras. Sin embargo, a finales de marzo, un diputado federal panista Guillermo Anaya, presentó en San lázaro un punto de acuerdo para exhortar al gabinete de seguridad federal a fortalecer las estrategias de seguridad en las carreteras nacionales.

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De nueva cuenta, San Luis Potosí fue incluido en los corredores en los que la violencia en carreteras se concentra, concretamente en los tramos de la carretera 57 que unen a la capital con Querétaro y con Matehuala.

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El caso de los siete electricistas desaparecidos y hallados en el Altiplano también fue un doloroso recordatorio de que es necesario más trabajo antes de festejar.