Maquillan cifras > No pagan

Pues ahora no les salen las cuentas.

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La información de homicidios dolosos diarios es de carácter táctico/estratégico, pero las cifras del gabinete de seguridad federal mienten y están "maquilladas".

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Una simple revisión hemerográfica da cuenta de once personas asesinadas. Es decir las autoridades no consideraron siete asesinatos y aunque la SSPC federal ataja que la determinación jurídica de las Procuradurías y/o Fiscalías Generales estatales definirán si se trata de delitos, en el caso potosino todos los asesinatos referidos se cometieron de forma intencional.

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El reporte diario refiere que el mes pasado sólo se confirmaron cuatro víctimas mortales; una el 15 abril cuando delincuentes mataron a balazos al conductor de tráiler en la carretera 57 a la altura de Santa María del Río durante un intento de asalto. Otro caso corresponde a la privación de la vida de tres hombres durante una riña en el bar La Villita, ubicado en la avenida Muñoz de la capital. El agresor disparó en contra de cinco comensales, de los cuales mató a tres.

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Hasta ahí es la totalidad de personas asesinadas que registró la Federación, dejando de lado el registro de siete víctimas. Incluso, la SSPC estatal replicó tales datos y alegó que la reducción se debió a "la estrategia de seguridad, en coordinación interinstitucional, labores de inteligencia y presencia operativa".

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Los demás casos "maquillados" se describen cronológicamente, iniciando el 4 de abril durante una riña en el barrio de Tlaxcala, donde un hombre recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza y luego murió en el hospital.

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Para el 15 abril maleantes asesinaron con disparos al conductor de tráiler en la carretera 57 a la altura de Santa María del Río durante un intento de asalto. Ese mismo día se reportó una riña en una fiesta que se realizaba en la capital, en donde los agresores atacaron con arma blanca a la víctima causándole la muerte.

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Unos días más tarde, el 23 de abril una célula delictiva atacó con armas de alto calibre a elementos de la GCE, provocándole la muerte al oficial Eduardo Ortega Gallegos en el municipio de Tamazunchale y también ese día un hombre fue acribillado a balazos en la camioneta en que se movilizaba, en la colonia capitalina Balcones del Valle.

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Dos días después, el 25 de abril un hombre fue baleado a bordo de su coche cuando circulaba por la carretera 57 cerca de la avenida Seminario y el día 27 Alfredo Villanueva Pérez, gestor municipal del ayuntamiento de Tamuín recibió impactos de bala mientras se encontraba comiendo en una taquería de la colonia Hidalgo, allá en la Huasteca potosina.

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En tanto, el 28 de abril derivado de un supuesto conflicto pasional, un hombre de oficio hojalatero fue ultimado a balazos en la calle Luna, de la colonia capitalina Rural Atlas.

Por alguna razón desconocida no se consideró el reciente feminicidio suscitado en el rancho La Mariposa, en Tamuín, donde un joven mató a golpes a su madrastra de 44 años ni tampoco el enfrentamiento del 18 de abril entre la Guardia Civil Estatal (GCE) con criminales en el Ejido El Carrizo en Tamuín que dejó dos presuntos criminales muertos. El día 26 de abril la corporación abatió a un agresor en Charcas.

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Resultará interesante conocer las razones por las cuales los crímenes no son incluidos en la contabilidad oficial.

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Y ya que hablamos de hechos violentos, la entidad registró un total de mil 170 casos por el delito de lesiones durante el primer trimestre de 2026, todo ello de acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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Las cifras oficiales registran que sólo en el mes de enero cerró con 355 carpetas de investigación, mientras que febrero alcanzó 387 y marzo se ubicó como el mes con mayor incidencia ya que la cifra de casos llegó a 428.