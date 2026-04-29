Luego de un año de choques por los adeudos del gobierno del estado con la UASLP por la tardanza en la entrega de las aportaciones estatales que le corresponden... 2026 sigue igual

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De acuerdo al reporte de cumplimiento de las ministraciones que debe hacer el gobierno del estado, presentado por la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, apenas en el primer trimestre del año, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona debe 119.5 millones de pesos de los 199.4 millones de pesos que debía aportar durante los tres primeros meses del año.

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En cambio, mediante transferencias incompletas, el saldo fue insuficiente, señala la SEP.

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No se sabe si por insuficiencia presupuestal, burocratismo o simple intención de perjudicar a la universidad, pero el gobierno gallardista incurre de nuevo en una situación que le generó muchas críticas, que tensó innecesariamente la relación institucional y generó amplio disgusto universitario.

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La salida del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz, anunciada por los clásicos "motivos de salud", al ocurrir en cercanías de los incendios en la Zona Industrial, levanta suspicacias.

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¿Se trató de un castigo ante la incapacidad de prevenir estos incidentes?

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Cualquiera que haya sido la causa, ahora Mauricio Ordaz es historia y Manuel Rocha, su sucesor, tiene la responsabilidad de aterrizar mecanismos que logren una prevención real de estos incidentes.

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El pleito de los exconcejeros municipales de Pozos que sufrieron una limpia generalizada operada por el gallardismo revive.

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Con una manifestación en la CDMX, los exconcejeros defenestrados intentaron presionar a la SCJN para que tramite un procedimiento que, acusan los afectados, fue metido a la congeladora por la magistrada Lenia Batres.

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Parece remoto que tengan éxito, pero parece que meterán al nuevo municipio y al Congreso a una batalla legal.

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Y en eso, al menos los diputados, no han mostrado ser muy duchos.

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Como no hay legislación que las norme, las figuras creadas por los partidos políticos para fungir como precandidatos a cargos públicos podrían tener luz verde para realizar actos proselitistas adelantados.

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Es la conclusión que se saca de la admisión del diputado del PVEM, Héctor Serrano, de que no existe en San Luis una definición legal de esas figurar ni los alcances a sus actividades.

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Se trata de los "guardianes verdes" del partido de ese color, los tricolores "defensores de México" o los coordinadores de la defensa de la transformación" morenistas", todos productos de una clara intención: hacer campaña electoral en tiempos no oficiales.