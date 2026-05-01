La entrevista que Pulso publica hoy, Rita Ozalia Rodríguez, deja la sensación de que si bien sigue el guión de que el partido guinda no va a transigir en la negativa de apoyar una coalición con el Partido Verde Ecologista de México si la candidata es la senadora Ruth González Silva, fue cuidadosa en no externar una negativa tajante a un acercamiento.

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De hecho, condicionó la existencia de una alianza a que los participantes respetaran los lineamientos morenistas, que incluyen la ya mencionada

cláusula antinepotista.

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Si no se acepta esa condición, la dirigente estatal morenista indicó que se caminaría por separado, pero no hay un amago

de ruptura total.

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La líder de Morena indicó que se esperan, en la etapa de sondeos, seis perfiles al menos, lo que sugiere un abanico amplio. En tanto que el partido no posee tantos perfiles en lo local, es posible que para completar esa batería, se incluyan candidatos externos al morenismo potosino.

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Y tampoco sin una afirmación específica de que participará como aspirante a esa candidatura, Rita Ozalia también deja abierta esa puerta.

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Aún están pendientes muchas definiciones, pero el tiempo para adoptarla se acaba para los partidos políticos. Ya se verá cuánto de lo que dejó entrever la entrevistada se cumple.

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Hace unos días, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lanzó la convocatoria para que conductores de autos de alquiler se inscriban en un nuevo programa llamado "Mi Taxi".

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De acuerdo con la escueta información oficial, se trata de "una herramienta digital que busca transformar el servicio de transporte en San Luis Potosí con mayores controles de seguridad y eficiencia".

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Suena a que el gobierno estatal pretende establecer competir con Uber y otras plataformas, lo que resulta irónico, pues ha perseguido con fiereza esos negocios.

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Habrá que ver si hay margen para que una autoridad se erija como competidor en esta rama del negocio del transporte. Y también es de esperar mayor información, sobre todo si el programa implica algún contrato o concesión con privados.

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No hay que olvidar que, recientemente, el gobierno federal salió de un lío legal abierto por empresas que ofrecían este tipo de servicios y que incluso tuvo implicaciones hasta San Luis Potosí.

Parece que el penoso capítulo protagonizado por ¿la alcaldesa? De Venado, José Reyes Martínez Rojas en la pasada elección podría repetirse en 2027.

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Reyes Martínez torció de manera cínica las normas de género para el registro de candidaturas para poder postularse, como mujer, por la alianza entre Morena, PT y PVEM, la alcaldía de Venado, que al final, ganó.

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Y nadie pareció interesado en cortar el paso a estas groseras formas para sacar ventaja. Ni el Congreso, ni el Ceepac, y ahora el Tribunal Electoral, hicieron algo para evitar que esta acción afirmativa se convirtiera en un tramposo atajo para violar las normas electorales.

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Conveniencia o descuido, las alternativas que median entre esos extremos son injustificables.