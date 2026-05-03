No les va mal > Servicio en declive

No se puede decir que las vaya mal, pero las policías municipales son las que cuentan con la menor confianza de los ciudadanos, revela una encuesta del Inegi.

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Al igual que, en otros municipios del país, para la población de 18 años y más de la capital potosina, mencionan que de entre seis corporaciones militares y de seguridad pública, la Guardia Municipal es la que tiene el menor indicador de mucha o algo de confianza, lo mismo con un desempeño muy o algo efectivo.

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Insistimos, no tiene que ver con su desempeño, se trata de percepción ciudadana. Y mire usted, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en el primer trimestre del 2026 el 90.5 por ciento de los encuestados dijo que las Fuerza Aérea Mexicana es la instancia con el mayor porcentaje de mucha o algo de confianza.

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Le siguen la Secretaría de Marina (Semar) con el 88.7 por ciento; el Ejército con el 87 por ciento; la Guardia Nacional (GN) con el 74.7 por ciento; la Guardia Civil Estatal (GCE) con el 62 por ciento y la Guardia Municipal capitalina con el 58.1 por ciento. Más de la mitad de la ciudadanía encuestada confía en los uniformados municipales.

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La evaluación del desempeño siguió casi la misma tendencia salvo algunas modificaciones, pues el Ejército registró un 92.2 por ciento; la Fuerza Aérea Mexicana con 88.4 por ciento y la Semar con el 88.2 por ciento. En tanto que la GN cuenta con el 78.8 por ciento; la GCE con el 60.8 por ciento y la Guardia Municipal capitalina con el 49.2 por ciento.

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Es decir, la mayoría de los habitantes de la ciudad no confían en su propia policía, ni tampoco la consideran lo suficientemente eficiente, de acuerdo con el estudio del Inegi.

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Tal vez influya que en redes sociales, se ha denunciado que la policía capitalina y la GCE establecen criterios "peculiares" para revisar principalmente a jóvenes, consistente en que si portan las denominadas "mariconeras" son sujetos para ser inspeccionados. La crítica social se centra en que tales "protocolos" de seguridad pública lo ejecutan en la zona centro o la periferia, dejando de lado el sector poniente de la mancha urbana.

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Se trata de un problema que se ha ido agravando con el tiempo. Usuarios del transporte público en la zona metropolitana de San Luis Potosí denunciaron la baja frecuencia de diversas rutas, entre ellas la 3, 16, 20 y 36, las cuales, aseguran, tardan entre 30 y 40 minutos en pasar. Eso para no mencionar las rutas 17 y 19, que prácticamente no operan los sábados ni los domingos.

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Además de la baja frecuencia, los pasajeros también señalaron deficiencias en el servicio, como conducción imprudente, falta de cambio y omisión de paradas, incluso cuando los usuarios hacen la señal correspondiente.

Ante esta situación, los ciudadanos entrevistados hicieron un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que supervise el funcionamiento de estas rutas, así como para que considere la incorporación de más unidades, ya que afirman son insuficientes en comparación con otras líneas. Habemos muchas personas que sí trabajamos los fines de semana y requerimos un transporte eficiente.

¡Hasta la próxima!