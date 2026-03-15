Morosidad permitida > Rosa por verde

Durante un buen tiempo, las administraciones estatales, y especialmente la actual, disponían de una salida que les permitía escapar de la responsabilidad de cubrir al 100 por ciento sus aportaciones anuales a la UASLP.

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Fue así como este gobierno omitió la entrega de más de 500 millones de pesos a la UASLP escudándose en la insuficiencia presupuestal, reconocida como exclusión de la responsabilidad estatal prevista en los anexos anuales de ejecución que firman el gobierno federal y el estatal para definir el pago de participaciones a la institución.

Eso acabó en 2025, cuando el condicionamiento de la disponibilidad presupuestaria desapareció del documento, obligando así a la administración estatal a pagar su parte. Y a gritos y sombrerazos, pero la administración estatal pagó la suma acordada.

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Sin embargo, este año, y de manera aún no explicada, el acuerdo retomó ese condicionamiento, lo que abre la puerta a que se repitan las omisiones.

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La inclusión de otra novedad en el convenio, el compromiso del gobierno del estado de elevar anualmente un uno por ciento más el monto de su aportación, podría ser la moneda de cambio en la negociación, pero dados los antecedentes, parece que el nuevo acuerdo traerá a la UASLP más problemas que beneficios.

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Tras los encontronazos entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el tema del nepotismo electoral, la senadora Ruth González Silva, esposa del mandatario y señalada con insistencia como posible candidata del PVEM a sucederlo, celebró en Rioverde un encuentro con mujeres (diez mil, según la información salida del evento) a las que convocó "a la unidad y sororidad para la continuidad del cambio y la transformación" del estado.

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Pero aunque el evento forma parte de la inocultable campaña preelectoral que viene realizando la senadora, presentó una notable diferencia: el omnipresente color verde casi desapareció, así como las siglas del partido que la promueve.

Fue presentado como un encuentro plural de mujeres líderes de Rioverde, con presencia de representantes de diversos ideologías, profesiones, profesiones religiosas y partidos políticos.

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Quizá en concordancia con ese supuesto pluralismo, fue que en esta ocasión, el verde fue sustituido por el rosa en la escenografía del evento, desapareciendo incluso el logo del tucán.

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Sin embargo, no se percibieron en las fotos difundidas de representantes de fuerzas distintas al PVEM y sí, entre las oradoras la presidenta del DIF en el municipio gobernado por el Verde, Karina Quintero, y la secretaria de Comunicaciones y Transportes del estado, Araceli Martínez Acosta, que también es secretaria general del CEE verde.

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Que la instancia organizadora del evento fuera la Red de Mujeres Verdes hace innegable la naturaleza del evento.

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Así las cosas, ¿estamos ante un evento aislado o una calculada toma de distancia, en el marco del enrarecimiento de la relación del PVEM con la presidenta?