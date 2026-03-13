El revire de la Presidencia de la República por el torpedeo de la oposición a la reforma electoral, al que se sumó un amplio sector de diputados Verdes y del PT, sólo tardó un día y se centrará en un tema muy sensible: el dinero.

Pese a que Claudia Sheinbaum argumentó que el rechazo a la reforma implicaba serias afectaciones a la voluntad popular, el propósito revanchista del "Plan B", anunciado ayer, fue inocultable.

Y ya no sólo contra la oposición. Que en casi todas las menciones que hizo del resultado de la votación del miércoles, la presidenta recordara que casi todos en las bancadas aliadas a la 4T participaron en el rechazo no fue casual.

La primera fase del plan alterno, que se prevé sea la reforma de leyes secundarias, que Morena puede aprobar sin los votos de ningún otro partido, apunta a limitar los recursos que reciben Congresos estatales y Cabildos municipales, por lo que se buscará limitarlos.

No lo mencionó explícitamente la presidenta, pero el tema de los altos salarios de legisladores, alcaldes y regidores quedó flotando en el aire cuando la presidenta se refirió a "aquellos que todavía tienen exceso en los recursos públicos."

"Disminuir los privilegios de congresos estatales y cabildos" es la nueva directriz, que no está exenta de controversias. La principal, si la medida no invadirá autonomía de dos instancias de los estados y de los municipios.

Por otro lado, el sentido de la propuesta no carece de atractivo de amplios sectores de la población que piensa que los cargos públicos en la mira, sobre todo los diputados, se aprovechan de manera exagerada del erario.

En todo caso, aparecieron pronto las consecuencias del voto en contra de la reforma presidencial.

El anuncio de que la Feria de Villa de Reyes de este año se pospone debido a problemas de agua en ese municipio es un aviso de lo que puede venir en el futuro.

La alcaldía de ese municipio trata de vender la idea como una estrategia racional adoptada por el ayuntamiento. A saber si la sequía es el verdadero motivo o hay más detrás, pero el mero hecho de que un evento que los gobernantes han adoptado como escaparate promocional, resulta notable.

Sin embargo, en otros ámbitos que enfrentan el mismo problema, la estrategia es relanzar un balneario público.

Hablando de agua, cuando se renovó el Consejo Hídrico Estatal, la administración estatal trató de convertirlo en un secuaz en su campaña contra el

Interapas y la alcaldía capitalina.

Cuando los actuales integrantes demostraron que no se prestaba para guerritas políticas y, en cambio, enfrentaba los problemas hídricos con visión profesional y técnica, el interés decayó.

Ahora que el CHE trata de hacer valer sus atribuciones, la Comisión Estatal del Agua los ignora y los acusa de pretender "figurar".