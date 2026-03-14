Fisuras... > ... y apoyo

Paulatinamente, se está haciendo menos sutil la fractura de la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona por el tema del nepotismo electoral.

lll

Ayer, pese a los rodeos declarativos de ambas partes por minimizar el diferendo, se dio uno de los encontronazos más directos entre ambos mandatarios.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Temprano, en la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo fue interrogada sobre la postura de Gallardo Cardona de que a su juicio, no existe nepotismo si un pariente obtiene la nominación de un partido y gana la elección para suceder a un familiar que es gobernante saliente. Es decir, el caso de la senadora

Ruth González.

lll

La presidenta respondió que "con el gobernador de San Luis Potosí estamos de acuerdo en muchísimas cosas; pero en

esta, no".

lll

Su argumento tajante fue que "entre otras razones, porque se presume que hay apoyos del familiar al otro familiar". ¿Se enteraría de que son cuadrillas de la Junta Estatal de Caminos las que realizan las obras que la senadora presume gestionar bajo sus iniciales?

lll

Y reiteró: "siempre hay la presunción de que puede haber un apoyo público, lo cual, está

prohibido".

lll

La mandataria insistió en que no se trataba de un asunto personal sin dejar de reiterar su posición contraria: "no digo si "es buena o no" la candidata, sino sencillamente pues que hay cosas que no deben ser".

lll

La respuesta gallardista no tardó mucho. A unas horas de celebrada la "mañanera", el gobernador Gallardo Cardona, también esforzándose en matizar que no se refería al caso potosino (Pero, ¿de qué otro caso podía estar hablando?), calificó como una forma de violencia contra la mujer el no permitirle a una mujer, familiar de un gobernante, acceda a una candidatura de elección popular.

lll

Como Sheinbaum, Gallardo Cardona aseveró que, aunque concuerda en lo general con la presidenta, en este caso no.

lll

La liga se estira, pero no se rompe. Todavía.

lll

Como ha venido ocurriendo cada que la presidenta Sheinbaum impulsa una nueva legislación (aunque no en el caso del nepotismo y la reforma electoral), la firma de Gallardo Cardona aparece en el desplegado de los gobernadores de la 4T en el que expresan su apoyo al Plan B, irónicamente luego del que el Verde descarrilara la reforma electoral,

lll

A ver cómo toman eso en el congreso y en los cabildos, cuyos presupuestos están en la

mira presidencial.