Necesidad de amparo > Se quedan en el camino

¿Cómo estará de enrevesada la situación en el país, que los padres de familia tienen que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser escuchados por las autoridades educativas?

Y es que mire usted, en San Luis Potosí hay escuelas públicas que sólo han logrado tener servicios básicos cuando un juez obliga a las autoridades educativas a atender las peticiones, demandas y francos reclamos.

Para ello, desde 2019, la asociación civil Perteneces ha promovido juicios de amparo para exigir rehabilitación de aulas, acceso a internet e incluso la instalación de aires acondicionados ante las olas de calor que enfrentan y padecen niños de distintos planteles del estado, principalmente de la Zona Huasteca.

La abogada Flor Celeste Zamarrón García, del área de litigio estratégico de la organización, informó que actualmente acompañan diversos casos, de municipios como Tamazunchale, Xilitla, San Vicente Tancuayalab y Ciudad Valles, donde existen amparos en escuelas iniciales, primarias y secundarias, pero sobre todo, atienden los llamados de padres de pequeños del nivel preescolar.

Destaca la litigante que entre los temas que más obstáculos enfrentan está la instalación de aires acondicionados, cosa a la que rara vez cede la autoridad a pesar de que las olas de calor han sido reconocidas como un hecho notorio y a que se ha anunciado presupuesto para ello. Ya no es un lujo ese tipo de equipos porque se trata de condiciones mínimas para el ejercicio del derecho a la educación.

Perteneces menciona que un ejemplo de los resultados que han logrado con este acompañamiento, es el caso de la Escuela Primaria Juan Sarabia, de la comunidad Estanque de Agua Buena, en Matehuala, donde tras más de tres años de litigio un juez obligó a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) a vincularse con la CFE para instalar una red satelital de internet.

Ojalá y sigan cosechando éxitos por el bien de los menores potosinos.

Y hablando de educación, resulta casi sorprendente la cantidad de niños y jóvenes que no logra cursar estudios de alguna carrera profesional. La frialdad de las cifras oficiales y estudios recientes muestran que persisten brechas importantes en la educación.

Los datos oficiales de matrícula escolar para el ciclo 20242025, señalan que en el estado de San Luis Potosí hay cerca de 757 mil estudiantes matriculados en todos los niveles educativos, desde inicial hasta el nivel medio superior.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía los registros incluyen a niños y jóvenes que cursan educación básica, es decir que estudian preescolar, primaria y secundaria.

En educación básica, la información oficial indica que más de 285 mil alumnos están inscritos en primaria y alrededor de 142 mil cursan secundaria en la entidad, cifras que representan la gran mayoría de estudiantes en edad escolar activa.

La información se vuelve preocupante cuando se descubre que los datos sobre trayectorias educativas muestran que solo una minoría de quienes empiezan la primaria llega a educación superior. Los estudios recientes señalan que en San Luis Potosí apenas 31 de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria alcanzan la universidad, un reflejo de las dificultades que enfrentan muchos jóvenes para completar su trayectoria educativa.

Aunque la matrícula total potosina representa un porcentaje importante dentro del sistema educativo estatal, el problema del abandono escolar y la interrupción de estudios persiste especialmente en la transición de secundaria a preparatoria y de ahí al novel superior.

No se necesita ser un especialista en la materia para deducir que muchos jóvenes no pueden seguir estudiando, pues tiene que trabajar para aportar recursos a sus hogares.

¡HASTA MAÑANA!