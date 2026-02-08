La polémica que viene > Menos observaciones

Como suele ocurrir con las iniciativas que envía el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al Congreso, se espera que tenga un trámite vertiginoso a su propuesta de fijar una base mínima de 14 mil pesos para el salario de los policías municipales en la entidad.

De hecho, el líder de la bancada Verde, Héctor Serrano ya lo anticipó, habría celeridad en el proceso.

Y hacía allá se enfila el asunto, pues la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. Pero quizá también se enfile a la controversia, de acuerdo a uno de sus puntos.

Se trata de la posible violación de la autonomía municipal, amparada en el artículo 115 constitucional. La propuesta señala que no existirá conflicto con ese precepto, pero la iniciativa, que prevé un piso mínimo de 14 mil pesos mensuales para los agentes en los municipios implicará movimientos y adaptaciones en las finanzas de los municipios, y no se descarta que levante alguna inconformidad que derive en una impugnación legal.

Y la experiencia ha mostrado que las cortes suelen inclinarse hacia los ayuntamientos en este tipo de litigios.

El Congreso también dará trámite en su próxima sesión al dictamen de la Comisión de Fiscalización sobre las auditorías del Instituto de Fiscalización superior del Estado del ejercicio 2024.

En el documento presenta algunas cifras sobre las observaciones y solicitudes de aclaración de movimientos de apariencia irregular, lo que permite hacer un contraste sobre los resultados del ejercicio anterior, 2023.

El panorama general es que el año antepasado, el IFSE observó un monto menor. De los dos mil 740.3 millones de 2023, pasó a mil 830.4 millones de pesos, una baja de 909.9 millones de pesos, una baja de 33.2 por ciento.

En el listado por grupos de dependencias, sólo hubo una excepción a esa baja. Pero aún entre la disminución generalizada en las dependencias, se observan diferencias significativas.

El Poder Legislativo, al que pertenece formalmente el IFSE, quedó limpio. Cero monto observado, luego de que el año anterior, registró 2.3 millones irregulares. El Poder Judicial casi la libra igual. Tuvo observaciones por 642 mil pesos en 2024, contra dos millones del año anterior.

El Ejecutivo disminuyó significativamente el monto observado, de 486.9 millones observados en 2023 a 18.5 millones el año siguiente.

Los municipios fueron los más observados, con 884.9 millones de pesos. Un año antes, sin embargo, tuvieron una suma mayor, mil 191.6 millones de pesos, una baja de 25%.

El resultado de los organismos autónomos refleja un año más el conflicto entre el IFSE y la UASLP, en 2023 las observaciones fueron por 789.6 millones de pesos y este año, de 649.8 millones de pesos. Es más bajo, pero igual incluye la totalidad del presupuesto universitario por la negativa de la Rectoría a que el IFSE revise sus cuentas.

El único grupo de dependencias que tuvo un crecimiento en sus observaciones, y bastante significativo, 42.6%, fue el de los organismos paramunicipales, que pasaron de 193.1 millones de pesos en 2023 a 275.6 millones en 2024. Se trata, en su mayoría, de los organismos de agua de los municipios, por lo que se puede intuir que, como es el de mayor presupuesto, el Interapas no la pasará bien.