No hay renovación > Eliminarían cobros

Por alguna extraña circunstancia, la dirigencia de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en San Luis Potosí permanece en funciones a pesar de ya haber concluido su periodo estatutario desde hace más de cuatro meses.

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La organización magisterial, hasta ahora, no ha emitido la respectiva convocatoria para su renovación, todo ello a pesar de que el encargo de Juan Carlos Bárcenas Ramírez terminó de manera legal desde el día 12 de diciembre del año pasado.

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El aún dirigente magisterial fue electo para encabezar a su gremio en el periodo 2021 a 2025 y sin embargo, continúa al frente del sindicato ante la falta de un proceso electivo para renovar la dirigencias.

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Se ha informado que emitir la convocatoria respectiva corresponde al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, pero ésta no ha informado las causas del retraso ni ha definido una fecha para iniciar el proceso de relevo, lo que mantiene sin cambios la representación magisterial en la entidad.

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Y es que mire usted, de acuerdo con la normativa interna del sindicato de los maestros, la elección debería realizarse mediante voto universal, libre, directo y secreto, e incluirá la renovación de la Secretaría General, el Comité Ejecutivo Seccional, el Comité de Transparencia, el Comité Electoral y el Cuerpo de Concejales.

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La dirigencia nacional tampoco ha precisado si el actual dirigente puede participar en el proceso si desea reelegirse, ni cuándo podría concretarse la renovación, por lo que la Sección 26 continúa operando sin una ruta definida para el relevo de su dirigencia lo cual inquieta a los maestros de la entidad.

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Y pues mire que ahora sí tuvieron una buena idea los diputados locales, bueno no todos, sólo uno. El morenista Carlos Arreola señala que el esquema de cobros por el uso de espacios deportivos en los parques Tangamanga, previsto en la Ley de Ingresos del Estado de esta año, será revisado ya que plantea eliminar las tarifas relacionadas con la práctica deportiva en estos espacios públicos.

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Menciona el diputado local que solicitará información a la administración de los parques y que buscará un acercamiento con su titular, Joaquín García Martínez, para analizar posibles ajustes. Considera que las cuotas actuales no deberían aplicarse al deporte y pidió que no se incrementen los costos vinculados a esta actividad, al diferenciarlo de los cobros por usos comerciales dentro de los parques.

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La normativa que los propios diputados locales aprobaron en diciembre, contempla pagos de 170 pesos por dos horas de uso de canchas o áreas verdes para entrenamiento, así como tarifas de hasta 400 pesos en los campos de fútbol para categorías mayores.

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La administración de los parques también aplica cuotas para eventos deportivos que van de los 10 mil y hasta los 35 mil pesos y ante este esquema, Arreola Malloll sostiene que estos cobros deberían eliminarse.

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Reconoce que los ingresos por rentas de locales, palapas o bodegas sí deben mantenerse como parte del financiamiento de los espacios. También admite mantener el sistema de ingresos de los parques el cual también considera cobros por actividades comerciales y de servicios, como permisos para instalar puestos, camiones de comida y la renta de espacios para clases o eventos.

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Doce el diputado de Morena que estos rubros son los que deberían concentrar la recaudación destinada al mantenimiento de los parques. Y de acuerdo con datos oficiales, los cobros generaron más de 1.2 millones de pesos durante el primer bimestre del año y por ello Arreola Mallol también planteó revisar la restricción al ingreso de motocicletas, al considerar que impacta a personas que utilizan este medio de transporte para trabajar y que podría sustituirse por otras medidas menos restrictivas.

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Ya veremos si sus compañeros de curul respaldan su propuesta.

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¡HASTA MAÑANA!