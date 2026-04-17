Visita silenciosa ¿Grato recuerdo?

Las visitas de Andrés Manuel López Beltrán a San Luis han estado rodeadas del más pesado sigilo. Sin convocatoria a medios, y al parecer, a dirigentes estatales, el hijo del expresidente López Obrador entra de pisa y corre revisando la estructura que plantaría cara al Verde en la próxima elección.

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La preocupación de no exponerse a la polémica podría ser la causa, pero esa conducta genera una sensación de que el "nepodirigente" se quiere ahorrar cuestionamientos incómodos.

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Hablando del partido guinda, ayer agregó a la extitular de la Secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández, a su estructura, nombrándola como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, y tendrá entre otras tareas, salvar lo que se pueda de la alianza con el PVEM y el PT.

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A ver si cuando se encuentre con los verdes potosinos el recuerdo de 2020, cuando, como secretaria general del CEN de Morena, fue una de las principales opositoras a que Morena apoyara al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, emitiendo críticas bastante duras contra el entonces candidato.

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Al final, se descarriló la alianza, sólo para colocar a Mónica Rangel como candidata de Morena y entregarle la elección al Verde. Pero los señalamientos ahí quedaron.

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El 25 de febrero, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de establecer un piso mínimo de 14 mil pesos como salario para los policías municipales.

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No había pasado un mes y el mandatario ya reclamaba a los alcaldes que no cumplían con el mandato y amagaba con sanciones que llegarían a la destitución si no se homologaban los salarios.

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Pero parece que no se enteró de un pequeño detalle: la reforma tardó casi mes y medio en ser publicada en el Periódico Oficial del Estado, por lo que el gobernador estaba reclamando una obligación que no entraba aún en vigor.

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Y que todavía no se concretará, porque un transitorio da a los ayuntamientos 120 días para adecuar sus presupuestos, por lo que el mandatario deberá tener paciencia.

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Enrique Galindo habló abiertamente de ser candidato a la gubernatura en 2027 y se revela que el PRI no tiene ni mil 200 militantes en San Luis. De la caballada partidista, es el ejemplar más flaco.

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La furiosa ofensiva legal prometida por el diputado local Héctor Serrano parece encaminada a generar temor entre los que han criticado su desempeño público, pero se va a topar con pared en los casos en que la exposición de su paso por el servicio público está rigurosamente documentada.