Cosa de cuatro > Ya no es para todos

La negativa de Morena a apoyar candidaturas nepotistas, la declaratoria del PVEM de que irá sólo en San Luis y el reconocimiento del alcalde Enrique Galindo Ceballos de que también contenderá la gubernatura dibuja un escenario en el que la contienda por la gubernatura pasa de ser un enfrentamiento de dos coaliciones para fragmentarse en una contienda de tres e incluso de cuatro, dependiendo de lo que decida hacer el PAN, que ya afirmó que iría solo.

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Todavía queda un amplio lapso para la designación de candidatos y los cambios podrían seguir dándose, dependiendo de los vaivenes políticos, pero si la boleta del 27 tiene 4 alternativas con posibilidades, los cálculos previos no tendrían más destino que el bote de basura.

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Enrique Galindo ha forjado, desde la alcaldía capitalina, una plataforma que le permita llegar a la gubernatura. No ha descubierto el hilo negro. Varios lo han intentado. Marcelo de los Santos Fraga tuvo éxito, Daniel Pedroza fracasó.

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Es decir, no tiene garantías de triunfo, pero si sabe jugar sus cartas, no puede ser descartado. Eso lo sabe el gallardismo, que no se ha ahorrado esfuerzos por entorpecer su ruta.

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El gran problema del alcalde es que su caballo para la carrera es el que menos posibilidades tiene de ganar. El PRI potosino casi ha cavado su propia tumba con muchas decisiones equivocadas de la dirigencia estatal.

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La mayor fue pelear contra el edil y buscar su expulsión. El pragmatismo de la dirigencia nacional y la sobrevivencia política obligaron a Sara Rocha desandar el camino, pero perdió demasiado tiempo en esa batalla inútil.

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Por ello, el PRI por sí solo tiene pocas posibilidades si va solo. Depende entonces de Acción Nacional, pero Galindo y el tricolor deberán realizar una titánica labor de convencimiento, que no tiene garantía de éxito.

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Pero si lo logra y convierte una lucha de cuatro en otra de tercios, las posibilidades crecen notablemente.

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Ideado como una alternativa de esparcimiento para las clases populares, los parques Tangamanga se han ido convirtiendo en este gobierno en un mecanismo recaudatorio, con cuotas crecientes que vuelven prohibitivo el disfrute para miles de capitalinos para los cuales se suponía era un servicio gratuito.

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Resulta contradictorio que un gobierno que se dice cercano al pueblo haya, virtualmente, privatizado una infraestructura cuyo espíritu era el de ofrecer un acceso gratuito para las mayorías.