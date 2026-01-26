Pequeña esperanza > Ni el mínimo

Si hay un sector que podría verse seriamente afectado por el paquete fiscal de este año es el de las aseguradoras debido en gran parte a la determinación de pagar doble IVA, una medida que afectará la contabilidad que ya se tenía calculada para 2025.

Sin embargo, se abre la posibilidad de aminorar el golpe que sufrió por impuestos el costo de las pólizas de seguros para siniestros automotrices y de gastos médicos principalmente ya que es posible que ya haya pláticas entre el gobierno y las aseguradoras para revisar el tema de los incrementos que están afectando directamente a los clientes.

Se tiene la esperanza de que amplíen el panorama de deducibilidad, según información proporcionada por Genaro Durán Rodríguez, el presidente local de la Asociación Mexicana de Agencias de Seguros y Fianzas (AMASFAC), quien dijo que está por verse apenas qué es lo que está en la suerte principal de las negociaciones entre las compañías y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La iniciativa relacionada con las aseguradoras se venía trabajando desde 2016, sin embargo, la miscelánea fiscal 2026 fue resuelta de última hora al finalizar el año pasado, aunque inicialmente se hablaba de que la máxima instancia recaudadora del país cobraría a las aseguradoras cinco años del IVA trasladado, al final emitió un decreto de condonación para dejar vigente únicamente el año 2025 y dar por concluido cualquier intento de cobro de 2020 a 2024. Lo que podría parecer una medida positiva implica un riesgo ya que podría provocar un gasto no planeado que afectará la contabilidad de 2025.

Se tiene la idea de que trabajar en cualquier instancia de gobierno es como hacer realidad un sueño. Sin embargo no todo lo que brilla es oro. Trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez viajaron a la capital para denunciar, con documentos oficiales en mano, aprobados por el Poder Legislativo, que registran la existencia tabuladores salariales que permiten a la autoridad pagar sueldos por debajo del salario mínimo.

La Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, presidida por verde ecologista, Dulcelina Sánchez de Lira, analizó las Leyes de Ingresos municipales, mientras que los Presupuestos de Egresos continúan reflejando condiciones laborales precarias.

Lo quejosos venían acompañados por su abogado, Roberto Rivera Martínez y expusieron que perciben entre 650 y mil 200 pesos semanales, ello a pesar de que el salario mínimo vigente en San Luis Potosí es de 315.04 pesos diarios.

Indicaron que esta situación no es irregular ni desconocida, ya que en el Presupuesto de Egresos y en los tabuladores salariales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado y ahí se establecen pagos de entre 80, 90 y 100 pesos diarios para distintos puestos del Ayuntamiento. No sorprende que nuestros diputados no lean ni lo que aprueban, pero esto sí ya es demasiado.

Rivera Martínez sostuvo que el Congreso y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) conocen o deberían conocer los tabuladores, pues son las instancias responsables de su aprobación y publicación. No dudó en calificar como una omisión grave de su parte que permite la continuidad de la explotación laboral.

Informó que esta práctica no es reciente ni atribuible únicamente a la administración actual encabezada por la alcaldesa del PRI Lisa Abigail Izaguirre Rico, sino que se ha mantenido durante varios trienios.

Y no sólo les pagan mal: denunciaron despidos injustificados y represalias contra trabajadores que buscan organizarse en un sindicato. Los cerca de 150 empleados del Ayuntamiento se encuentran afectados, pero son 26 los que impulsan la creación de un sindicato.

Lo peor es que tras hacerse pública esta intención, siete trabajadores fueron despedidos de manera inmediata y el resto enfrenta amenazas para firmar contratos, jornadas laborales prolongadas y la falta de prestaciones conforme a la ley. En una palabra, los acosan por defender sus derechos.

