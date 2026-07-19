Privilegios > Oídos sordos

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Por Redacción

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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      Hay una contradicción generada por la eutanasia que aplicó el Ejecutivo a la Ley Serrano que, para sorpresa de nadie, deja mal parado al Congreso del Estado.

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      El relumbrón oficialista generado por la maniobra de que fuera el gobernador Ricardo Gallardo Cardona el que presentara la iniciativa que derogará la reforma penal no hace olvidar que los diputados recibieron con anterioridad dos iniciativas relacionadas con la polémica reforma.

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      Seguramente, el Legislativo privilegiará el documento enviado desde Palacio de Gobierno, lo que confirmará, de nuevo, dónde están las prioridades del Congreso.

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      Y no son los ciudadanos. La primera iniciativa, que fue presentada por periodistas potosinos y apoyada por la organización Artículo 19 fue presentada la primera semana de junio y pretendía derogar, de plano, la reforma promovida por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Héctor Serrano Cortés.

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      Los diputados ni siquiera se tomaron la molestia de darle trámite. Afirmando que no reunía los requisitos de una iniciativa, la degradaron a correspondencia ciudadana y la enterraron en el laberinto burocrático del Legislativo.

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      En la práctica, con ese bloqueo virtual, los diputados blindaron la reforma serranista.  

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      Diez días después de la iniciativa que pedía anular los artículos del Código Penal que criminalizaron ciertos usos de la Inteligencia Artificial, llegó a la Oficialía de Partes del Congreso una segunda iniciativa, presentada por el ciudadano Álvaro Leyva Frías, que no iba al extremo de pedir la desaparición de la reforma, sino que proponía "suavizar" los efectos más agresivos de la reforma.

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      Sobre ésta última, esta iniciativa cayó en el lapso muerto de la Diputación Permanente y nunca quedó claro qué trámite se le daría. La iniciativa del gobernador de desaparecerla le quitaría razón de ser.

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      Así, la "casa del pueblo" deja de lado a los ciudadanos, pero le pone alfombra roja a todos los asuntos que les envíe el gobernador.

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      Las alcaldías de la Zona Metropolitana, la de la capital y la de Soledad de Graciano Sánchez fueron exhibidas por la Cruz Roja, que se quejó de la falta de respuestas ante las peticiones urgentes de ayuda.

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      Ojalá que haya reacción de las presidencias municipales, pues se trata de una institución que presta un servicio muy importante para la ciudadanía y que, incluso, es útil para ambos ayuntamientos. 

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