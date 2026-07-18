Identifican a funcionarios de Fresnillo entre cuerpos en Zacatecas

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ZACATECAS, Zac., julio 18 (EL UNIVERSAL).- Se ha confirmado que dentro de los 10 cuerpos hallados en tres municipios de Zacatecas figuran dos funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo, se trata de Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social Municipal, así como el bombero Jesús Gerardo Muñetón Hernández.

Identificación de las víctimas y reacción oficial

Las identidades de estos dos servidores públicos se conocieron por medio de un comunicado emitido por el ayuntamiento, donde el alcalde Javier Torres Rodríguez da a conocer estos fallecimientos.

Los funcionarios fueron identificados como Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social Municipal, así como el bombero Jesús Gerardo Muñetón Hernández.

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Las identidades de estos dos servidores públicos se conocieron por medio de un comunicado emitido por el ayuntamiento, donde el alcalde Javier Torres Rodríguez da a conocer estos fallecimientos.

En el comunicado, aparte de emitir las condolencias a las familias, menciona que "en el municipio de Fresnillo hay consternación por el fallecimiento de Fidel Alvarado de la Torre y Jesús Gerardo Muñetón Hernández porque eran funcionarios eficientes, amigables y sumamente comprometidos con su trabajo".

El alcalde fresnillense, de extracción priísta, solicitó al gobierno estatal y a la Fiscalía del Estado "que se agilicen los trabajos que permitan el esclarecimiento de los hechos y se proporcione justicia a las familias".

Hallazgo y contexto de los cuerpos

Cabe mencionar que también la identificación del exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, fue por parte de familiares, conocidos y políticos que dieron cuenta en sus redes sociales que era parte de los 10 cuerpos.

De acuerdo con los primeros reportes sobre los 10 cuerpos, cinco víctimas fueron colgadas y abandonadas en un puente vehicular en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco; mientras que otras cuatro más fueron encontradas en el municipio de Morelos, así como una víctima localizada en Sain Alto, la cual posteriormente se supo que es la que corresponde al cuerpo del exalcalde de Sombrerete.

Identifican a 9 de las víctimas

A las 19:18 horas, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, informó por medio de un video en sus redes sociales que nueve de los 10 cuerpos hallados esta mañana en tres municipios ya fueron identificados, de los cuales, ocho son originarios de Zacatecas y uno más del estado de Durango, y ha confirmado que entre las víctimas figuran dos funcionarios públicos del municipio de Fresnillo.

Mencionó que la Fiscalía General de Justicia del estado "tiene ya una línea robusta de investigación que en el momento procesal debido se dará a conocer".

Argumentó que este tipo de hechos "desde hace mucho tiempo no se registraban en nuestro estado" y seguirán redoblando todos los operativos en a lo largo del estado.

También informó que el Grupo de Inteligencia Operativa se declara en sesión permanente derivado de los acontecimientos.

En el mensaje agradeció al gobierno federal, al mencionar que a raíz d estos acontecimientos se recibió apoyo con la presencia de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.