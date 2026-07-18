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EGRESAN DE PRIMARIA

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EGRESAN DE PRIMARIA

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¡ES NIÑO!

COMPARTE FELICIDAD ANTE LA LLEGADA DE ESTEBAN

Por Maru Bustos PULSO

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Sofía Ugalde Albarrán espera con ilusión el nacimiento de su segundo hijo.

Con este motivo, su suegra María de la Paz Briones y su cuñada Maripaz Ress Briones le ofrecieron una atractiva celebración, a fin de compartir su felicidad.

Los detalles de buen gusto que integraron las anfitrionas, agradaron a las invitadas.

Compartió este trascendental acontecimiento, su mamá Nora Albarrán y su hermana Rebeca Ugalde.

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Al igual, la familia y amigas de la futura mamá, quienes le desearon bienestar para ella y el bebé.

En una agradable atmósfera, Sofía comentó sobre los preparativos que realiza para recibir a su hijo.

El agradable encuentro se prolongó con gran armonía.

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