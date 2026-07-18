¡ES NIÑO!
COMPARTE FELICIDAD ANTE LA LLEGADA DE ESTEBAN
Galeria
Sofía Ugalde Albarrán espera con ilusión el nacimiento de su segundo hijo.
Con este motivo, su suegra María de la Paz Briones y su cuñada Maripaz Ress Briones le ofrecieron una atractiva celebración, a fin de compartir su felicidad.
Los detalles de buen gusto que integraron las anfitrionas, agradaron a las invitadas.
Compartió este trascendental acontecimiento, su mamá Nora Albarrán y su hermana Rebeca Ugalde.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al igual, la familia y amigas de la futura mamá, quienes le desearon bienestar para ella y el bebé.
En una agradable atmósfera, Sofía comentó sobre los preparativos que realiza para recibir a su hijo.
El agradable encuentro se prolongó con gran armonía.
no te pierdas estas noticias
RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS
Estrella Govea
CLAUSURAN EL CICLO ESCOLAR 2025-2026 EN EL ANDES INTERNATIONAL SCHOOL
¡CUMPLE 60 AÑOS Y CELEBRA EN GRANDE!
Maru Bustos
Disfrutó un festejo rodeado de familiares y amigos