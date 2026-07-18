Sheinbaum elimina requisitos para créditos de vivienda

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 5 millones de personas se han visto beneficiadas con la reestructuración de créditos "impagables" de viviendas y afirmó que es posible adquirir un hogar sin necesidad de cumplir con una larga lista de requisitos, pues su orden en este sexenio es facilitar la vida al pueblo, especialmente a derechohabientes del Infonavit.

"Es muy sencillo, si uno trabaja y le descuentan del Infonavit, pues de ese descuento del Infonavit se va pagando la deuda. No hay ciencia en esto, es sencillamente hacerlo sencillo para la gente. Y por eso, hoy estamos entregando estas viviendas y construyendo 1.8 millones de viviendas para 1.8 millones de familias mexicanas que se van a ver beneficiadas con una vivienda que antes no podían tener", expresó.

Programa de vivienda para el bienestar en Cancún

Al encabezar el Programa de Vivienda para el Bienestar en el Desarrollo Arcos Paraíso en Cancún, la mandataria federal explicó que su gabinete federal y tras conocer desde hace años a Octavio Romero Oropeza —director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)—, implementaron un programa para garantizar el derecho a la vivienda.

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"Y tenemos algo en común: nunca tuvimos una ambición personal. Nunca se trató, al participar en política, de un asunto individual, sino de mejorar la vida de la gente. (...) Eso es en lo que nosotros creemos y pensamos que deben ser los gobiernos: Los gobiernos deben ser facilitadores para la felicidad del pueblo, así de sencillo", dijo al entregar 240 viviendas en dicho fraccionamiento y 457 constancias de finiquito a los llamados créditos impagables.

Durante el acto, reprochó que por 36 años no aumentó el salario y el Infonavit se fue "descapitalizando" y los créditos se hacían cada vez más grandes y construidos de tal manera que eran impagables. Sheinbaum Pardo reconoció que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador "no se pudo avanzar mucho" en materia de vivienda, aunque reconoció acciones implementadas por el exmandatario.

"Cuando llegué al gobierno dije: 'hay que seguir con la Cuarta Transformación, hay que continuar con lo iniciado y avanzar'. Uno de los temas en donde no se pudo avanzar mucho fue justamente en vivienda. Lo que sí se hizo muy bien, es que se acabaron las expulsiones de la gente que no podía pagar su vivienda por alguna razón, y que llegaban, lo sacaban de su vivienda y la entregaban al Infonavit, o de plano a los bancos con empresas privadas", explicó al asegurar que exhortó al Infonavit a duplicar el programa de vivienda de 500 mil a un millón 200 mil.

Avances y metas en construcción de viviendas

En ese sentido, Octavio Romero Oropeza, informó que ya se cumplió al 42% la meta sexenal para la construcción de vivienda, con 437 conjuntos habitacionales aprobados que representan 508 mil viviendas nuevas. Expresó que, desde diciembre del año pasado, ya se han reestructurado 193 mil créditos impagables.

Indicó que, de los 437 conjuntos habitacionales, 193 ya están en obra, es decir, 200 mil viviendas ya se están construyendo y se han colocado 28 mil 600 viviendas entre los derechohabientes. Mientras que hay 36 desarrollos que ya están vendidos al 100%. En ese sentido, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum le solicitó eliminar requisitos para adquirir una casa:

"(Había) casi 30 requisitos, se lo dijimos a la presidenta. Y nos dijo: 'simplifica', no me dijo: ´simplifica, tonto' pero casi casi: 'simplifica'. Y se nos pasó la mano, porque le quitamos todos los requisitos, no hay requisitos. Hoy lo único es ser derechohabiente, tener 6 meses de antigüedad y no tener casa. Eso es todo, cualquier derechohabiente con esos requisitos adquiere una vivienda. No hay requisitos.

"Hoy en este gobierno, el Fondo de Vivienda de los Trabajadores es de un billón 50 mil millones de pesos. Y cuando le informamos a la presidenta en qué se invertía ese dinero, de inmediato la respuesta, cuando le dijimos que ese dinero se invertía en refrescos, en cervezas, en coches, en minería, hasta en el Programa Espacial Europeo estaba metido el dinero, menos en vivienda. Y entonces nos dijo: con ese dinero que se haga el financiamiento de estas viviendas", afirmó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, resaltó que en Quintana Roo la meta total es de 76 mil 200 nuevas viviendas, de las cuales ya se tienen contratadas más de 57 mil, lo que representa un avance del 70% y estimó que esta meta se pueda superar al finalizar el sexenio: "Felicidades a quienes lo hicieron posible. Felicidades a quienes van a recibir su carta de liberación de hipoteca, tanto de Infonavit como de Fovissste".

Mientras que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, agradeció a la mandataria por hacer realidad el sueño de estas familias quintanarroenses y expresó su deseo para que estos nuevos hogares sean lugares sin violencia, que les permitan construir un futuro mejor y el inicio de una vida extraordinaria para las y los derechohabientes.

"En otros gobiernos, cuán un joven de 22 años con un salario mínimo habría podido adquirir su casa. Nunca, tenía que llegar este gobierno de la cuarta transformación para darle vuelta a las cosas y que aquellos quienes soñaron y que nunca pudieron tener ese hogar, hoy sí se puede", indicó esta tarde.