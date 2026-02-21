SGS se va > Sin acuerdo

Que, ahora sí, el mes que entra, la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez va a iniciar el procedimiento de separarse del Interapas.

lll

La alcaldía lleva años anunciando esto, así que lo más prudente es tomar el anuncio con reserva y no considerarlo seguro hasta ver los documentos firmados.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero en caso de que sea así, en el vecino municipio deben estar conscientes de que van a entrar en un proceso en extremo complicado que es muy probable que no tendrá regreso.

lll

Eso implica el riesgo de que miles de soledenses puedan sufrir desabasto de agua potable. No es que el Interapas esté entregando un 100 por ciento de satisfacción a sus usuarios, pero empezar de cero es una cosa distinta.

lll

Y para los soledenses, si la alcaldía opta porque, en tanto se consolida su calidad de prestador de servicios, opta por apoyarse en la CEA, esperen una sorpresa, pues el tarifario de la dependencia estatal es mucho más alto que el del Interapas, gracias a que, para este año, el Congreso del Estado autorizó un alza de 50 por ciento a sus cuotas.

lll

La temporada de incendios forestales en San Luis Potosí ya empezó y el panorama se ve difícil, como lo experimentaron en Mexquitic.

lll

La prevención es un factor clave para combatir los incendios, y eso incluye el aspecto presupuestal.

lll

En ese aspecto, la buena noticia es que el presupuesto para Protección Civil fue mayor que la del año pasado. Este 2026, el gobierno estatal destinó 33 millones de pesos, mientras que el año pasado, cuando se enfrentó una muy dura temporada de incendios forestales, fue de 25.7 millones de pesos.

lll

Sin embargo, no es la mayor suma destinada a este fin, pues en 2024, el presupuesto fue mayor, de 36.4 millones de pesos.

lll

Hay que tener en cuenta que este presupuesto no es exclusivo para las labores concretas contra los incendios. Tan sólo la nómina suele consumir el 90 por ciento del presupuesto disponible.

lll

Ojalá que aún con eso, el presupuesto disponible para el combate a los incendios sea mayor este año.

lll

Mejor la Universidad Intercultural ya formalizó su situación presupuestal para este año que la UASLP.

lll

La página de la SEP que reporta la entrega de subsidios estatal y federal de las instituciones de educación superior para este año muestra ya el acuerdo bilateral para la Universidad Intercultural, que dispondrá de 52.1 millones de pesos, con un reparto de 50/50.

lll

Desde luego que se trata de una cantidad bastante menor que la de la UASLP. Pero ya febrero se enfila a su fin y aun no hay nada concreto.