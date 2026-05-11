Sin fiesta > Que no sabe

Pocos días en el año se celebran como el 10 de mayo. Y es que no hay quien no demuestre a ese ser magnifico, la dadora de vida, a su madre todo su afecto, agradecimiento, amor y ternura. Las calles se llenaron de gente que buscaban ese detallito, el obsequio de ultima para alagar a la reina del hogar.

Tal como lo esperaban, los restaurantes de toda la mancha urbana se llenaron de comenzales, familias enteras que llegaron a pasar momentos llenos de alegría y buena vibra.

lll

Sin embargo, no todas las madres tuvieron oportunidad de celebrar. No podíamos dejar de pensar en esas miles de familias que viven un auténtico infierno, el de la incertidumbre y el desasosiego de no saber el paradero de alguno de sus miembros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

lll

Madres buscadoras de San Luis Potosí difundieron ayer domingo toda una serie de fotografías y mensajes para visibilizar su tragedia, la ausencia de familiares desaparecidos y las dificultades que enfrentan durante los procesos de búsqueda.

lll

La jornada llevó como mensaje principal la consigna "No todas las madres tienen algo que celebrar" y fue encabezada por los integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros. Compartieron imágenes de mujeres sosteniendo fichas de búsqueda y retratos de sus hijos e hijas desaparecidas.

lll

Reiteró el colectivo que las desapariciones las han obligado a involucrarse directamente en labores de localización, recorridos en campo y seguimiento de carpetas de investigación, todo ello ante la falta de resultados efectivos por parte de las autoridades tanto locales como federales.

lll

Debido a la apatía, negligencia y franco valemadrismo oficial, hay madres buscadoras que han tenido que capacitarse en temas relacionados con protocolos de búsqueda, genética forense y hasta de procedimientos ministeriales para continuar con su lucha: la localización de sus familiares.

lll

Un día triste, sin duda.

lll

Y pues sorprendente, por decir lo menos, resultó la declaración del presidente municipal de la capital, Enrique Galindo, respecto al proyecto anunciado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el sentido de limpiar el vaso de la Presa San José, es decir, de retirar el lirio acuático que hoy la colma.

lll

Galindo Ceballos afirmó que desconoce el proyecto de saneamiento que se anunció, pero eso sí, manifestó interés en conocer los detalles y participar en caso de que el Ayuntamiento sea convocado.

lll

Señaló que consultó directamente con las autoridades de la Conagua sobre la iniciativa, pero no obtuvo información concreta. "Les pregunté y no me supieron decir", declaró.

lll

Galindo Ceballos indicó que buscará reunirse con el director de la dependencia federal para conocer el alcance del proyecto, al señalar que existe una buena relación institucional con la Conagua tanto a nivel estatal como nacional. "Lo voy a buscar al director de Conagua para ver un poco de qué se trata", comentó.

lll

Ya ya era que alguna autoridad intentara poner orden en el área de la Alameda con los taxistas que un día si y otro también invaden el área de paraderos de los camiones urbanos, principalmente en la zona norte, a donde llegan las unidades que van para Villa de Pozos, pero también para Prados y Ciudad 2000.

lll

No son raros los enfrentamientos verbales entre operadores de taxis y los choferes de camiones urbanos que nada más no encuentran lugar para dejar y cargar pasaje.

lll

Ojalá que la vigilancia sea permanente y se imponga orden en la prestación del servicio de transporte público.

¡Hasta mañana!