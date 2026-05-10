› Triste festejo › Negados

Hoy es un día de celebración para una gran parte de las mujeres que han tenido la bendición de dar vida a otro ser humano. Sin embargo, no podemis dejar de mencionar que hay muchas que viven en el infierno del maltrato y la violencia.

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Y es que mire usted, a casi nueve años de la emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en San Luis Potosí, el gobierno estatal publicó la actualización del Programa de Acciones Estratégicas para atender la violencia feminicida en la entidad.

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El documento reconoce que el 68.6 por ciento de las mujeres potosinas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La actualización mantiene vigente la alerta en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles, donde las autoridades reconocen un comportamiento “sostenido” en los delitos de feminicidio durante los últimos años.

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Lamentablemente, entre 2017 y 2025, los tres municipios señalados acumularon 86 casos de feminicidio, de acuerdo con las cifras integradas en el documento oficial. Por fortuna, el informe también sostiene que Matehuala, Tamazunchale y Tamuín, los municipios donde se levantó de manera condicionada la alerta en agosto de 2024, registraron una disminución en este delito y, mejor aún, entre 2021 y 2025, únicamente se reportó un feminicidio en esas tres demarcaciones municipales.

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Dicho reporte que fue retomado por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva también revela que la violencia comunitaria sigue siendo una de las principales problemáticas para las potosinas. La ENDIREH 2021 señaló que 42.3 por ciento de las mujeres encuestadas dijo haber sufrido algún tipo de agresión en espacios públicos; además, el 39.2 por ciento manifestó haber padecido violencia sexual en el ámbito comunitario y a ello se suma que el 41.8 por ciento reconoció haber vivido violencia dentro de su relación de pareja.

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El documento oficial reporta que en cuanto a la violencia obstétrica, el 38.9 por ciento de las mujeres afirmó haber sufrido algún tipo de maltrato durante su último parto, una muy triste realidad en este Día de la Madre ¿no lo cree?.

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Y pues qué le contamos. Que a menos de dos meses de que venza el plazo para registrar líneas telefónicas con CURP u otra identificación oficial, en San Luis Potosí ya hay personas que interpusieron amparos contra la medida federal que obligará a millones de usuarios a entregar sus datos personales para conservar su servicio celular.

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Al menos 50 personas han promovido el recurso legal para evitar el registro obligatorio de sus líneas telefónicas según señala al abogado José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Perteneces A.C. y quien señaló que los casos ya fueron admitidos por un Tribunal Especializado en la Ciudad de México.

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La inconformidad explica el litigante, ocurre mientras el proceso avanza con baja participación ciudadana ya que de acuerdo con cifras expuestas por el abogado, el 82.5 por ciento de los usuarios en el país aún no vincula su línea móvil con documentos oficiales, ello a pesar de que la falta de registro podría derivar en la cancelación del servicio una vez concluido el periodo establecido en el mes de junio.

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De la Garza menciona que los amparos buscan dejar sin efecto la obligación de proporcionar datos personales para mantener activa una línea telefónica y advirtió que el tema podría escalar conforme se acerque la fecha límite o comiencen las suspensiones de números celulares.

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