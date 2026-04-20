¿Tanto para nada? > Transporte peligroso

Nos preguntamos en serio, ¿cuánto costará una campaña por una diputación local? ¿Cuántas horas haciendo recorridos, inventando mentirillas creíbles que el electorado puede llegar a creer para que vote por el candidato.

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No lo sabemos de cierto, pero estamos más que seguros que no debe ser nada barato tal esfuerzo. Y luego, cómo que para qué, si el legislador en mención nada más no acude al trabajo. No nos lo va a creer, pero hay algunos dizque representantes populares que acumulan hasta ¡15 inasistencias justificadas y nueve retardos sólo en las sesiones de 2026!

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¿Habrá otra chamba en donde los patrones tenga tanta tolerancia?

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Debido a esta razón, ya existe una propuesta para sancionar con la pérdida del cargo a quien acumule faltas sin justificar. Y sólo para que haya constancia que no se trata sólo de habladas, los registros del Poder Legislativo señalan que Frinné Azuara Yarzábal, del PRI y Luis Emilio Rosas Montiel, de Morena, tienen cada uno 15 faltas justificadas cada uno.

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En cuanto a retardos, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, de Morena, acumula nueve, mientras que Carlos Artemio Arreola Mallol, del mismo partido, suma siete. El resto de las y los legisladores registran entre uno y tres retrasos en el periodo.

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Respecto a faltas sin justificar, el registro reporta tres en los casos de Frinné Azuara Yarzábal y Ma. Sara Rocha Medina, ambas del PRI; y una en Cuauhtli Badillo Moreno, Marco Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, y Rubén Guajardo Barrera, del PAN.

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La destitución inmediata de diputadas y diputados que acumulen cinco faltas consecutivas sin justificación es el eje de una reforma planteada desde noviembre de 2025 por la diputada María Dolores Robles Chairez, la cual busca modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento para establecer controles más estrictos sobre asistencias, retardos e inasistencias.

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También se propone definir qué ausencias pueden considerarse válidas, como problemas de salud, emergencias familiares, embarazo, maternidad o paternidad, así como actividades oficiales del Congreso y casos de fuerza mayor. La duda es si se atreverían nuestros legisladores a apretarse el clima laboral.

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Lo que se vuelve cotidiano deja de sorprender y por ello también deja de conmover.

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Lo anterior viene a la conversación porque este mes en particular ha resultado fatal para las personas que utilizan como medio de transporte la motocicleta. Y es que mire usted, sucede que en los primeros 19 días transcurridos de abril ya se acumulan en las cifras no oficiales la increíble cantidad de ocho motociclistas fallecidos y otros dos lesionados en diferentes hechos de tránsito. El dato se extrajo de una revisión hemerográfica.

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De los lamentables decesos, en cuatro casos los conductores chocaron contra objeto fijo, es decir, un poste, un carro estacionado o alguna otra estructura; dos viajeros de moto fueron atropellados, uno murió porque derrapó y solamente en otro caso no se lograron definir las circunstancias de su accidente.