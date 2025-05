Alcalde galáctico Riña vespertina

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, existió lo que se conoció como pudor político. Los funcionarios de elección popular, como diputados locales, federales y senadores, por no mencionar presidentes municipales o hasta gobernadores eran —o por lo menos se esforzaban en parecerlo— personas serias, y dar una imagen de pulcritud…

Otra cosa muy aparte, eran los comediantes, los chistositos que se esfuerzan en sacar una sonrisa o generar simpatía popular aún a costa de la imagen personal. En este tipo de personalidad se ubicaban solamente los conductores de programas de televisión y radio, alguno que otro actor y hasta los cantantes de moda, de todos los géneros musicales…

Hoy la chistocidad se ha esparcido como una plaga y todos los personajes de la vida pública pugnan por parecer el más agradable, el más cool y alivianado del momento… Ya no hay espacio para la seriedad…

Una salida ingeniosa a las críticas y cuestionamientos por el desempeño, bien le puede ganar puntos a cualquier político en funciones. La gente se ríe, comenta y comparte la graciosada, pero, lo más importante, finalmente olvida el tema controvertido en que se hallaba envuelto…

Y así nos ha tocado saber, en las últimas semanas, de fantasmas petacones en Palacio de Gobierno, o del alcalde capitalino ataviado como un maestro Jedi de la Guerra de las Galaxias…

En las primeras horas de la tarde, esta redacción pensó que se trataba de una fake, una muestra más de la despiadada guerra sucia que ha venido enfrentando Enrique Galindo y preguntamos a su área de prensa y resulta que no. Que en realidad sí es obra de su equipo de comunicación. Adiós seriedad…pero bueno son los signos de los tiempos…

Ayer por la tarde se dio la voz de

alarma…

Voces, principalmente en las redes sociales, comenzaron a alertar de un hecho de violencia en el penal de La Pila. Tal y como sucede en estos casos, las versiones alarmistas no se hicieron esperar y hubo hasta quienes hablaban, señalan que eran testigos de los hechos que ya hasta había muertos…

El inicial silencio oficial hizo temer lo peor y daba peso a las versiones de los hechos más extremas. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana dio un parte inicial, para reconocer que efectivamente había violencia en el interior del penal y que apenas se hacían las investigaciones iniciales…

Acostumbrados a eventos similares en el pasado, se supuso que hasta ahí quedaría el parte informativo, pero ya entrada la noche, pasadas las 22:00 horas, la autoridad informó que había controlado la riña e incluso mencionó la cifra de siete internos lesionados…

Evidentemente algo ha cambiado en la política informativa de la corporación y creemos que tal cambio es para bien. Bastante lejanos han quedado los días en que estuvo al frente de la política informativa de la SSPC un exconductor de noticieros a quien lo único que se le ocurría negar lo evidente y postergar la emisión de la información.

Anoche el boletín informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya había impuesto el orden al interior del penal, tras una riña entre internos en la que resultaron lesionados siete Personas Privadas de la Libertad. El Secretario de Seguridad Pública, Jesús Juárez Hernández, detalló que al anochecer del domingo la riña se desató en distintos dormitorios, por lo que la seguridad interna del Centro de Reinserción implementó un operativo de control, asistidos por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al exterior, de la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano.

Todos los heridos fueron trasladados a un hospital para ser atendidos y dos PPL’s fueron retenidos y aislados de los dormitorios por su presunta responsabilidad en los hechos, mismos que serán trasladados a otro centro penitenciario en el Estado.

Por lo pronto, las familias de los internos ya no se encentran con la angustia de no tener alguna información cierta y eso es algo bueno, ¿o no?

