Algo anda mal en la Cegaip... Inflan obras

Algo anda mal cuando la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, deja de ser precisamente el órgano garante, y se convierte en un punto donde la información pública se detiene. A veces a paso de jalón de burro, pero la información pública de aquellos entes obligados más temerosos de la transparencia, surge invariablemente y tarde o temprano. A veces sale por información producto de una sentencia. Otras veces, los mismos responsables de esconder la información se sienten presionados a decir la verdad porque no les queda de otra, o no falta quién filtra los datos, y se sabe lo oculto.

Algo anda mal cuando es el propio organismo garante de la transparencia, el que mantiene en su portal argumentos para reservar información pública. Sea cuál sea el origen de los recursos, toda institución pública esta llamada a informar no por un principio de máxima publicidad, sino de difusión con el mayor de los alcances, a través de todos los medios disponibles de comunicación, y por plataformas ilimitadas. Algo de lo más llamativo para los usuarios y peticionarios de información pública, es todo aquello que se mantiene oculto. Por sentido común, esa debe ser la base de la lucha contra la desinformación.

Algo anda mal, cuando los argumentos legales se vuelven contra los usuarios de la información pública, o los peticionarios se ven metidos en un embrollo de mapas de sitio complejos, en lenguaje alejado del entendimiento, y enfocados a rogar a los dioses que un buscador no encuentre la información que necesita. Es más, pareciera ser que en algunos entes públicos, hasta les dan un curso de cómo negar la información. Ya hasta tienen idénticos formatos de respuesta, que llevan a la sobrada intención de no otorgar los datos que un peticionario requiere, con argumentos legales o frases engañabobos Es penoso que incluso, hay al menos seis alcaldías que aún no tienen plataforma de transparencia como se debe, y nada dice la Cegaip.

Hace tres días, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció su decisión de el parque Tangamanga 3 en territorio del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. La decisión de alguna manera compensa décadas de olvido del municipio que ha crecido de forma acelerada desde la década de 1990. Es mi municipio todavía de casas de baja altura, pero con un crecimiento poblacional que se va acelerando y necesita un espacio de esparcimiento y desarrollo de actividades que disminuyan el estrés social. Sin embargo y a propósito de transparencia, información pública que se va quedando rezagada. Es poco frecuente informar con prontitud de los gastos y de los ejecutores de obra.

Decir cuánto y en qué se gasta el dinero es un largo peregrinar de usuarios de transparencia. De hecho, hasta ahora surge la información pública relacionada con el uso de recursos en la reconstrucción de los parques Tangamanga. Es cierto qué los niveles de intervención de los centros culturales y recreativos, superan en actividad las posibilidades presupuestales del gobierno anterior, con las actividades de modernización de aquella época, en los centros recreativos que recibían poco o muy escaso mantenimiento desde que Carlos Jonguitud Barrios los entregó, y permanecieron casi sin obra en los periodos de los siguientes gobernadores. Las obras de dignificación de los espacios recreativos, son necesarias y sin duda las agradecerán los usuarios, pero todo ese proceso debe ir acompañado de la transparencia puntual.

¡¡HASTA MAÑANA!!