¿Revive la alianza? > Placas y parches

El divisionismo entre los partidos que respaldan a la 4T, Morena el Verde y el PT, generados por la reforma electoral que impulsa la presidenta, obligó a las dirigencias nacionales a salir para ratificar que en el 2027, irían unidos para respaldar el proyecto.

Y aunque la ambigüedad del pronunciamiento sobre sus alcances no permite establecer si esa renovada unión bajaría a los estados, seguramente habrá quienes le den esas lecturas, zanjando la discusión de si Morena y el gallardismo irían juntos.

Sin embargo, tras esa falta de precisión podría flotar, al menos en el caso potosino, la ausencia de un acuerdo definido. Podría depender de si el proyecto de que a Ricardo Gallardo le suceda su esposa, la senadora Ruth González, sigue vigente.

Las dirigencias nacionales podrán pregonar cercanía, pero Morena aún no ha abandonado, al menos oficialmente, su rechazo a ir con partidos que postulen a la parentela de los gobernantes.

Ese sigue siendo un obstáculo, a menos que el PVEM decida ir con un candidato que no tenga lazos de parentesco con el actual mandatario, situación que tampoco está definida.

En el asunto del costo de las placas mundialistas, la Secretaría de Finanzas tropieza con la improvisación que ha rodeado este asunto, que ahora trata de remediar con parches a la Ley de Hacienda.

El Congreso aprobará hoy la reforma a dicha norma que agrega un inciso, el i, al apartado 1 del artículo 64, que norma el costo de la dotación de placas, incluyendo tarjeta de circulación y calcomanía, englobados en el derecho de control vehicular.

Dicho agregado ordena que por dotación de placas conmemorativas, el solicitante debe pagar 16.70 UMAs, equivalentes a mil 889 pesos hasta el 31 de enero, valor que se elevará a mil 959.07 pesos a partir del 1 de febrero, cuando entre en vigor el nuevo valor de la UMA. Es decir, 4 veces más el valor anunciado en diciembre, de 500 pesos. El monto es el mismo previsto en el inciso a de la norma para las placas normales.

Este primer parche se hizo porque la propuesta de las placas conmemorativas no estaba incluida cuando se aprobó la reforma a la Ley de Hacienda.

Si alguien pretendiera tramitar esas placas, deberá pagar esa cantidad, pues así lo establece la Ley.

El boletín legislativo sobre la aprobación de la Comisión de Hacienda de dicha reforma menciona el valor de 16.70 UMAs y en una nota periodística el lunes pasado, el director general de Ingresos de la Sefin, Ricardo Ibarra es citado diciendo que el costo de las placas está tasado en UMAs y señala, inexactamente, que su costo sería de mil 200 pesos.

En un comunicado sobre el tema, la Sefin expresa que la reforma "no establece un nuevo cobro obligatorio", lo cual es un sinsentido, pues eso es precisamente lo que ordena al incluir otro concepto distinto a los ya establecidos.

Y también revela que habrá un segundo parche a la Ley de Hacienda al señalar que el monto específico de las placas "se define posteriormente mediante un Acuerdo Administrativo emitido por el Poder Ejecutivo".

Es decir, en estos momentos, no es posible pagar 500 pesos por las placas mundialistas porque no existe el ordenamiento legal que lo permita, que según Finanzas, se emitirá posteriormente.