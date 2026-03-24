No es exageración decir que, por algunas horas, la desaparición de 7 electricistas de Cárdenas en Matehuala tuvo en vilo al país.

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El temor era que se repitieran tragedias como la recientemente ocurrida en Sinaloa, en donde varios empleados mineros fueron secuestrados y asesinados, o como la sucedida con jóvenes trabajadores potosinos desaparecidos en territorio jalisciense hace años.

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Afortunadamente, el grupo apareció sano y salvo, con lo que se conjuró el peor escenario.

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Sin embargo, genera inquietud el no conocer con exactitud qué sucedió con los empleados. La preocupación que tuvieron sus familias, sobre todo debido a la inacción de las autoridades en al menos dos días, apuntan a que se trató de una desaparición forzada, pero los escuetos informes oficiales no esclarecen la cuestión.

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El escenario del caso también influye en la suspicacia. El Altiplano, en especial en la zona de Matehuala, es tristemente célebre por la operación de grupos de secuestradores de migrantes, cuyas acciones ya han sido confirmadas en el pasado reciente.

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La liberación de los electricistas parece apuntar a una confusión. Que no se haya hecho saber públicamente si hay o no un caso delictivo detrás de la desaparición y la consecuente detención de responsables no es un buen signo.

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Lo ideal sería que las autoridades de todos los niveles hablaran claro y revelaran si tras el incidente hubo o no manos criminales.

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Otro amargo signo de preocupación se registró ayer en Villa Juárez. El mortal atentado en contra de dos policías de la Guardia Civil del Estado hace recordar que la delincuencia está lejos de estar bajo control en el estado.

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En materia hídrica, el fracaso de la política ambiental se refleja en que ya más del 10 por ciento de los pozos que operan en el acuífero extraen agua contaminada.

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El daño que ha hecho la politización en el manejo del agua lo pagan los consumidores.

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Ante la velocidad que ha tomado la carrera por el 2027, con destapes de aspirantes en todos los frentes, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona pidió ayer calma a los competidores, señalando que no son los tiempos aún para esas calenturas y demandó que lo dejaran terminar su administración.

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El problema que es él mismo ha sido uno de los acelerados, e incluso "destapador" de candidatos, como lo hizo con su secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres, y el dirigente estatal del partido Verde Ecologista de México, Ignacio Segura Morquecho.

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El ejemplo es el mejor modo de encauzar una tendencia. A ver si el consejo de la contención declarativa se aplica también en Palacio.

lll ¡HASTA MAÑANA!