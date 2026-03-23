¿Por qué la diferencia? > Misterio moreno

Pues aún estamos en marzo y se supone que éste es el mes de la mujer. Ya tuvimos oportunidad de presenciar los hechos de la marcha del día 8, así como padecer los actos vándalicos que se han convertido en la constante de la marcha...

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Se dice que las mujeres aún enfrentan agravios y agresiones y por ello el estallido de furia por un día del año. Pruebas, al parecer no les faltan y ahí está por ejemplo la inequidad en los premios que se entregarán a hombres y mujeres en el torneo estatal Copa San Luis...

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La diferencia en los montos de premiación entre las ramas varonil y femenil exhibe una contradicción entre el discurso de equidad de género y su aplicación en el ámbito deportivo, menciona y con justa razón la diputada panista Mireya Vancini Villanueva y quien preside la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado...

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la competencia es organizada por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) y contempla un premio de un millón de pesos para el equipo campeón varonil y de 200 mil pesos para el subcampeón, mientras que en la rama femenil la cifra del premio es de apenas, asómbrese usted, 300 mil pesos al primer lugar y 150 mil al segundo.

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La panista afirmó que esta diferencia es "ilógica" y hasta "contraproducente" ya que no corresponde con los principios de igualdad que se promueven desde el discurso institucional de Gobierno del Estado...

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Lamenta la legisladora que, aunque se habla de una participación equitativa entre hombres y mujeres, en la práctica "no se hacen y no se ejercen las reglas como son", lo que obviamente vulnera los derechos de las mujeres...

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La legisladora no descarta promover un exhorto a las autoridades estatales y organismos deportivos para revisar los criterios de premiación y avanzar hacia esquemas equitativos.

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También planteó la necesidad de establecer condiciones iguales y de cumplir con las disposiciones en materia de igualdad, pero desde ya, hizo un llamado a la autoridades y organizadores a aplicar de manera efectiva las leyes y reglas en materia de equidad de género en estos eventos deportivos, especialmente durante la próxima temporada de Semana Santa, en la que se incrementa la realización de torneos en todos los deportes.

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Y pues ya nos la sabemos. La transparencia y la rendición de cuentas nada más no es lo de Morena en particular, un de la 4 T en general y pues ahora topan con los curiosos profesionales de Ciudadanos Observando...

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Señala la organización que pues las cuentas no les cuadran a los partidos en el poder y tienen por ahí en el aire la friolera de 4 millones de pesos...

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La organización civil advirtió que Morena en San Luis Potosí ocultó el destino de los mencionados 4 millones de pesos de recursos públicos en los primeros dos meses de 2026 y no se inventan nada. Sólo citan la información reportada por el propio instituto político en la plataforma estatal de transparencia...

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Dicen los señores de Ciudadanos Observando que en 2025 Morena recibió 31 millones 301 mil 855 pesos en prerrogativas, equivalente a un promedio mensual de 2 millones 608 mil 488 pesos. Los montos reportados como gasto en el inicio de 2026 no corresponden con los recursos recibidos...

¡HASTA MAÑANA!

Mencionan que en el reporte de egresos, el partidazo informó que en enero ejerció 44 mil 472 pesos, de los cuales 43 mil 391 pesos corresponden a renta de oficinas y mil 81 pesos a consumo de agua y para febrero, reportó un gasto de 44 mil 890 pesos, integrados por 43 mil 391 pesos por renta y mil 499 pesos por servicios de telefonía, pero sin detallar el destino del resto de los recursos. Magazos nos salieron.