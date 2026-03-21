Tragedia prevenible > Prisa y olvido

Como casi todas las tragedias causadas por la explosión de pirotecnia, la ocurrida la noche del jueves en Mexquitic pudo ser evitable.

lll

Evidentemente, hubo una falla en todos los protocolos de manejo de la pólvora, al dejar una buena parte de ella dentro de la parroquia de Contreras al alcance de los cohetones que portaban los "toritos" que empezaron el festejo de fuegos artificiales.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al ser alcanzado el alijo principal, vino la detonación que mató a dos personas, hirió a cinco más y dejó el templo en un estado en el que no hay más remedio que la demolición.

lll

Es claro que ninguna autoridad supervisaba el evento. Tampoco que ni los asistentes ni los organizadores tuvieron algún tipo de capacitación en el manejo de emergencias ni equipamiento para enfrentarla.

lll

Las autoridades del municipio, e incluso las religiosas, tienen la responsabilidad de deslindar responsabilidades.

lll

Protección Civil estatal también debe reforzar las medidas de seguridad, capacitación y control de explosivos

pirotécnicos.

lll

Pero más allá de ello, todas esas instancias tienen el deber de evitar que otra tragedia de este tipo se repita.

lll

Se ve que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tiene prisa en que los ayuntamientos cumplan con la iniciativa que presentó recientemente para homologar el salario de los policías de

los municipios.

lll

Ayer, aseveró que el 90 por ciento de los 59 municipios no han cumplido con la reforma que ya fue aprobada por el Congreso estatal y amagó con sancionar, a través del propio Legislativo, a los alcaldes que no cumplan con la norma, que fue aprobada hace menos de un mes, el 24 de febrero pasado.

lll

Pero aunque el mandatario amenace con sanciones por lo que considera un incumplimiento, parece olvidar un detalle importante: una reforma de ese calado no se concreta en poco tiempo.

lll

Más aún, los ayuntamientos no han infringido nada. El transitorio segundo del decreto que oficializa la reforma establece que "los ayuntamientos deben realizar los ajustes normativos, administrativos y presupuestales internos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este Decreto, en un plazo no mayor a 120 días naturales contados a partir de su entrada en vigor".

lll

Es decir, que a las alcaldías tienen poco más de tres meses para homologar los salarios policiales.

lll

Llama la atención que al mandatario le haya ganado el apresuramiento, pues fue él quién presentó la iniciativa, que incluye el transitorio de los 120 días. Quizá no lo recordó.