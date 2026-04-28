El gobierno del estado enfrenta acusaciones de estar manejando de manera irregular las retenciones fiscales que hace a los maestros jubilados, al no reportarlos a Hacienda y al SAT. El resultado es que ahora, se los están cobrando a ellos.

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No es la primera vez que ocurre. La Dirección General de Pensiones reportaba cada 30 días el creciente endeudamiento con el sistema de retiro, provocado por la omisión de entregar a la DGP las retenciones que hacía a la nómina de burócratas.

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Es decir, que antecedentes existen.

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Paradójicamente, este gobierno denuncia al anterior prácticamente lo mismo, al reportar la existencia de un litigio con el Servicio de Administración Tributaria relacionado con el Impuesto Sobre la Renta.

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Pero en este caso, achaca la responsabilidad al pasado gobierno, uno de los pasatiempos favoritos de esta administración.

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En tanto, los maestros jubilados salieron a la calle a reclamar el cobro de una suma que señalan ya han pagado.

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Cuando los taxistas están bajo fuego por la divulgación de un video en el que se observa a un grupo de ellos agrediendo al conductor de un autobús de personal, parece que se viene la represalia.

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Los conductores, agremiados bajo el membrete "Taxistas Moviendo a San Luis", convocaron hoy a una conferencia de prensa en el monumento a la Bandera, que amenaza con convertirse en un bloqueo.

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En el evento se adelantó que habría una serie de denuncias de malos manejos que involucran a la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez, entre los que están corrupción, amenazas, cobros injustificados y hasta nepotismo.

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Por esta situación, la agrupación exigirá la destitución de la funcionaria.

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Desde luego, no conseguirán eso, pero da una idea del grado de encono que hay de un gremio que, por otra parte, está lejos de ser una blanca paloma.

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El proceso electoral 2027 todavía no inicia y ya amenaza con judicializarse.

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El Partido Acción Nacional se sumó a Movimiento Ciudadano en sus denuncias de que no existe piso parejo en materia electoral por los eventos que pudieran considerarse como proselitismo

adelantado.

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En el blanquiazul no nombraron a nadie, pero la referencia parece ser a los eventos que tanto Morena como el Partido Verde Ecologista de México han venido realizando.

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Los panistas ya hablan de la integración de expedientes, lo que pudiera derivar en una guerra jurídica que amenaza al proceso electoral que, como ya se dijo, no ha iniciado siquiera.