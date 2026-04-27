Realidad indignante > Ahí de paso

Nada tan reprobable como los delitos que se cometen en contra de los más indefensos. En la entidad, la violencia contra niñas, niños y adolescentes se mantiene en niveles constantes y tal vez ello se deba que hay una baja respuesta institucional.

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Mire usted: entre 2020 y 2025 se presentaron 10 mil 211 denuncias de las cuales se iniciaron 9 mil 853 carpetas de investigación por delitos tan diversos como la violencia familiar, abuso sexual, violación e incumplimiento de obligaciones familiares. Lo trágico del asunto es que al igual que con otros delitos, sólo 3.5% de los casos fue judicializado.

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El dato nos lo aporta el diagnóstico "Realidades de las Niñeces en San Luis Potosí (2020-2025)" que se elaboró en el marco del proyecto Espacios Seguros y Libres de Violencia por Apoyare A.C. y Shakti, a partir de la revisión de mil 258 notas periodísticas, solicitudes de información a más de 100 instituciones y levantamiento de datos en contextos escolares.

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El análisis identifica que la violencia se presenta de forma recurrente en los ámbitos familiar, escolar y comunitario y menciona que en cinco años se registraron 3 mil 24 carpetas por delitos sexuales, lo que representa un promedio de 604 casos anuales, es decir, dos diarios, solo en una delegación de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.

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La organización documentó 991 casos de niñas, niños y adolescentes no localizados mediante Alerta Ámber y que las niñas y adolescentes concentran la mayoría de las víctimas en estos delitos. Una realidad aterradora.

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Por si fuera poco, el ámbito familiar concentra la mayor incidencia de violencia. En el entorno escolar se reportan casos de bullying, ciberbullying, violencia física, emocional y sexual. Solamente entre 2024 y 2025 se registraron 53 quejas y más de 40 medidas precautorias emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en un contexto donde más del 80 por ciento de las quejas que involucran a personas menores de edad ocurre en este espacio.

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En estos días, cuadrillas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realiza una intensa campaña de afiliación en colonias capitalinas. Se trata de un importante componente de su estrategia territorial para el año 2027, cuando habrá proceso electoral para renovar la gubernatura, las diputaciones locales y las alcaldías.

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El personal que visita las casas, cuando no encuentran a nadie, deja una cartita con tono amable y convencedor. Informan que acudieron, pero como no estaban regresarán más tarde. Lo interesante del asunto es que junto a la cartita impresa en papel bond y a color, va un agregado engrapado de tamaño media carta, pero de un papel de mejor calidad.

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El agregado es una descarada promoción personal de la dirigente Rita Ozalia Rodríguez Velázquez. Tiene tres imágenes de su persona en diferentes eventos, en todos ellos sale muy sonriente y recibiendo el cariño de la gente.

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Hace apenas unos días el legislador local morenista, Carlos Arreola Mallol, denunció con dedo flamijero en alto que había quienes ya se encontraban en plena campaña anticipada y que las autoridades locales deberían actuar de oficio en su contra. Ahí tienen un caso para que inicien con las respectivas investigaciones y sanciones.

¡HASTA MAÑANA!