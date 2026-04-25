Incendios sin control > Divide y perderás

La Zona Industrial sufrió su segundo incendio en menos de un mes. Ahora fueron cientos de tarimas que se consumieron en una empresa vidriera.

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Si luego de la conflagración anterior, ocurrida en una planta de plásticos en los primeros días de abril, las autoridades de Protección Civil y los propios industriales, tomaron algún tipo de providencia para evitar la repetición de hechos como este, fracasaron completamente.

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Y si no se adoptó ningún protocolo, significa que pese a la gravedad del incendio inmediatamente anterior, a los involucrados les da igual que vuelvan a ocurrir.

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En ambos casos, autoridades e industriales deben adoptar medidas efectivas para evitar que, pronto, se desate un nuevo incendio.

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Las posibilidades de que Enrique Galindo Ceballos pueda triunfar en la elección por la gubernatura de 2027 se amplificarán o reducirán en función de un factor: si encabeza a uno o a varios partidos.

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Más es mejor, desde luego, y una alianza le permitiría un mayor margen de maniobra ante verdes y morenistas en una hipotética elección a tercios.

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El problema del alcalde capitalino es que sus cartas naturales, PAN y PRI, por las que ganó y mantuvo la alcaldía, ahora podrían separar sus caminos.

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El PAN ya ha expresado su deseo de ya no repetir la coalición que le permitió mantener posibilidades en la arena política. Ayer, a través del diputado Rubén Guajardo, lo reiteró, y estiró la liga: el blanquiazul quiere a Galindo Ceballos en exclusiva, excluyendo totalmente al PRI.

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El tricolor está en desventaja en función a su menguante desempeño. Y en 2027, es más probable que la picada continúe a que mejore.

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El PAN tiene un mayor margen, pero es probable que la capitalización del rechazo a las alternativas de izquierda no le alcance para lograr vencerlas.

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Y le complica su situación otro detalle. Probablemente tenga mayor estructura y potencial para reunir más votos que el PRI, pero no tiene lo que el tricolor sí: candidato.

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No hay figura dentro del PAN que supere la influencia y arrastre que tiene Galindo Ceballos. Por ello, el cumplimiento de la nueva política de ir en solitario podría ser la debacle para el PAN.

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Del otro lado, ser candidato sólo del PRI está lejos de garantizarle un triunfo a Galindo. En ese sentido, carece de lo que el PAN tiene: partido.

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Con sólo la mitad de la ecuación en cada parte, las posibilidades de la oposición al Verde y a Morena palidecen, El reto es que logren llegar a un acuerdo.