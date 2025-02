El fantasma Santa Fe Santos vs delincuentes

Todas las aristas por las que se quiera ver, apuntan a un probable contrato irregular para el arrendamiento de terrenos universitarios a favor de una empresa que, en solo un poco, ofrece espacios deportivos. La cosa es que entre más se le investiga, surgen nuevas dudas acerca de la empresa del desarrollo Santa Fe que debió informar acerca de su experiencia, antecedentes de trabajo y desarrollo de proyectos, para ganarse un contrato de arrendamiento en un terreno de zona privilegiada que ya quisieran otros inversionistas para planes serios y transparentes. Hoy todo parece ser un fantasma. Resulta que en el proceso actual, más o menos le sucede lo mismo que a las empresas constructoras del gobierno estatal: no tiene experiencia previa comprobada para realizar la actividad con la que pretende ganarse el uso del predio.

El temor de que las cosas no salgan bien con el contrato a esa empresa primeriza en objeto social, tiene sus antecedentes en múltiples experiencias amargas que se han llevado los gobiernos cuando los incumplidos amenazan con prestar servicios. Recordemos que durante los trienios municipales de la capital García Valdez-Gallardo Juárez, una empresa sin solvencia moral y económica y con una serie de enredos de supuestas empresas socias que tampoco existían, trató de obtener un contrato por mil 500 millones de pesos para la instalación de luminarias en la ciudad, que costarían un aproximado de cuatro veces menos en la administración municipal siguiente, firma que afortunadamente no procedió. En el sexenio estatal actual, poco o nada se sabe del origen de las “empresas” que realizan obra de construcción. Si fuera el caso del proyecto Distrito Santa Fe, los órganos de control ya deberían estar tomando una determinación acerca del futuro del contrato universitario.

En la ceremonia religiosa de la Parroquia de San Judas Tadeo, en el fraccionamiento Zacatecas, el arzobispo emérito Jesús Carlos Cabrero Romero leyó una carta de 2008 de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en la que se aclaraba que San Judas Tadeo no es el santo patrono de los narcotraficantes ni de los delincuentes, ni mucho menos de los que veneran una deidad antagónica: la muerte. Lo dicho por Cabrero Romero saca a la luz pública que gran parte de las personas que se dedican a las actividades criminales suelen ser fanáticas de santos específicos. Es más, debe recordarse que un alcalde de Soledad de Graciano Sánchez acusado de ladrón y desaforado precisamente por esa causa, era devoto de Santa Martha. Los grandes capos tienen su santo. Y también, bandas juveniles que en ocasiones causan violencia e inseguridad, luego aparecen por las calles pidiendo dinero a nombre de San Judas. Cuánta razón tiene el arzobispo emérito en esta dualidad de santos contra delincuentes. La preferencia religiosa es y ha sido en la historia una pista de por dónde andan los delincuentes. Lo que no funciona son las instancias de investigación a los criminales.

A propósito de gente que anda en malos pasos, el fin de semana fue de terror para negocios del norte de la ciudad. Un motociclista recorrió varias colonias para asaltar tiendas, y nadie diseñó una estrategia para detenerlo. Lo preocupante es que los civiles tienen razón, cuando surgen las quejas recurrentes de que la policía no está donde debe, o al menos no a tiempo. Sucesos de extrema gravedad han demostrado que la policía tiene capacidad de movilización en unos cuantos segundos. Ya hace casi dos décadas que los cuerpos policiales se quedaron aletargados, y simulan no tener forma de moverse rápido hasta el lugar donde se necesita, y en el peor de los casos, acuden para simular que no saben que deben atender de inmediato a una víctima de un delito.

¡HASTA MAÑANA!