Gobierno deudor ¿Cambio en ciernes?

El velado conflicto entre la UASLP y el gobierno del estado sigue y el cambio financiero es uno de

sus frentes.

????

Pese al discurso de que ha cumplido con su responsabilidad, la Secretaría de Finanzas sigue sin cubrir en su totalidad la parte del presupuesto universitario que le corresponde, generando un adeudo de casi 172 millones de pesos.

????

El incumplimiento puede ser otro indicio de que las finanzas estatales no están bien y hay una falta de liquidez seria; o bien, simplemente no se cumple porque no se quiere. En ambos casos, las implicaciones son preocupantes.

????

En una clara muestra de hacer las cosas al revés, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado primero toma decisiones que generan afectación a la ciudadanía y luego inten-

ta dialogar.

????

Ayer sostuvo reuniones con la comunidad académica y de padres de familia de las escuelas que serán afectadas por la creación del campus de la Universidad Rosario Castellanos: la secundaria ETI 1 y la primaria Tipo 21 de Agosto.

????

La inconformidad de ambas comunidades no propició el logro de acuerdos, y sólo se alargó la solución mediante mesas de diálogo, que es la maniobra usual de alguna autoridad para dejar pudrir los asuntos.

????

Las bardas de ambas instituciones, tapizadas de cartulinas y lonas con expresiones de inconformidad, son un indicio de la oposición que genera la medida.

????

Que, independientemente del conflicto, no ha sido explicada de manera convincente pro qué se eligieron esos planteles para establecer la nueva universidad federal.

????

¿Se viene un movimiento en el arzobispado? El nombre del arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, fue incluido por un diario de la Ciudad de México en un corto listado de posibles sucesores de Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, que deberá dejar el cargo debido a que cumplió 75 años, edad a la que, según el Derecho Canónico, los jerarcas católicos deben presentar su renuncia al Papa, quien decidirá a su sucesor.

????

De momento, se prevé que Aguiar Retes continúe en el cargo, pero ya circulan nombres de sus posibles sucesores. Además de Cavazos Arizpe, se mencionó a Carlos Patrón, arzobispo de Xalapa; Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y Javier Acero, obispo auxiliar de

la CDMX.

????

Cavazos Arizpe fue nombrado arzobispo de San Luis en marzo de 2022 y asumió el cargo en agosto de ese año. Sería uno de los ocupantes del cargo con menor antigüedad, si se produce el cambio.

????

¡HASTA MAÑANA!