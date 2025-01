Sinsentido en la UASLPImprevisión en la SEGE

Sin una explicación lógica y fundamentada, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí anunció el cambio en su metodología para la aplicación del examen de admisión para el próximo ciclo escolar, generando un repudio en redes sociales que podría extenderse al mundo real si no se le da un manejo adecuado.

lll

El cambio consiste en que la UASLP ya no aplicará exámenes diferenciados por escuela y Facultad, sino que aplicará un test único de conocimientos para todas las licenciaturas con preguntas de todas las materias, eliminándose el sistema en el que cada entidad académica realizaban sus propias pruebas, mas vinculadas con la especialidad a la que aspiraban los alumnos.

lll

Sin profundizar, el comunicado oficial justificaba la decisión señalando que con la medida, se “busca garantizar mayor equidad”, además de que “que todos los aspirantes sean evaluados bajo los mismos criterios”, “eliminar asimetrías” y evitar “que haya pruebas más difíciles o fáciles dependiendo de la facultad”.

lll

Dice la máxima que no hay que arreglar lo que no se ha descompuesto, y hasta ahora, el sistema de exámenes diferenciados no había recibido ningún señalamiento.

lll

Lograr la “equidad” en un esquema heterogéneo como lo es el de las alternativas académicas que ofrece la UASLP no tiene mucho sentido, pues es precisamente esa diferenciación es un primer filtro para encaminar a los nuevos universitarios, que eligen una carrera con base a sus intereses, aspiraciones y aptitudes.

lll

Estandarizar una herramienta como el examen para evitar pruebas “más difíciles o fáciles” implica el riesgo de “achatar” el nivel y tipo de conocimientos requeridos para cada licenciatura.

lll

La comunicación oficial de la UASLP no habla del fundamento de la decisión de cambiar el esquema del examen de admisión, pero la intención de equiparar las oportunidades se parece mucho a la política de la 4T en materia de Educación Superior contra el examen de admisión en las universidades, cuya postura extrema es eliminarlo.

lll

Mientras que la UASLP esgrime su autonomía como argumento para evadir situaciones como la fiscalización de recursos, ¿será posible que en este aspecto haya cedido a presiones externas?

lll

Hablando de Educación Superior, habrá que ver si el gobierno estatal no actuó de manera improvisada al aceptar que la nueva universidad federal, la Rosario Castellanos, se establezca en San Luis en los planteles en los que operan, hasta ahora, la ETI 1 y la Primaria Tipo 21 de Agosto.

lll

El bloqueo que se realizó ayer en la calle Mariano Jiménez es prueba de que, al menos a los padres de familia, ni los consultaron ni les informaron.

lll

Al igual que en la cerrazón de la UASLP, en la SEGE no explicaron los motivos de canalizar esos planteles a la Federación, presentando hechos consumados y hablando incluso de la reubicación de una escuela que da servicio a colonias del centro a Pozos.

lll

En meses anteriores, este medio dio a conocer que los planteles potosinos se están vaciando por la falta de demanda y que incluso se analizaba su entrega a la Federación. ¿No había en esa lista planteles que reunieran las características requeridas, en las que no hubiera la posibilidad de detonar un conflicto social?

lll

¡HASTA MAÑANA!