Efecto RealitoCoincidencias

Al cierre del año pasado, las cuentas que presentó el Interapas destacaron por el hecho de que los pasivos del organismo operador rebasaron los mil millones de pesos.

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Ese es un lastre financiero que seguramente impactará en la capacidad del organismo para proporcionar el servicio que esperan los usuarios.

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Contablemente, el rubro de cuentas por pagar a corto plazo es el más oneroso, pues rebasa los 700 millones de pesos.

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Sin embargo, al escarbar en el documento, resulta que el mayor acreedor del Interapas es el gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), al que el Interapas le adeuda más de 500 millones de pesos.

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Son dos los conceptos principales del pasivo: las cuotas adeudadas por el servicio de limpieza del agua que proporciona la tratadora del Tanque Tenorio y, demostrando que su afectación a los potosinos no es sólo el pésimo servicio que da, el acueducto de El Realito.

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Pese a las repetidas interrupciones en su funcionamiento, el Inetarapas debe, prácticamente, pagar porque exista, aunque no entregue el agua comprometida.

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El que el organismo operador presente adeudos por un servicio que los potosinos no reciben es uno de los efectos negativos de haber firmado un contrato leonino para la zona metropolitana y del que no se preocuparon nada las consecuencias de sus acciones.

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Cuando la medicina resulta ser más perjudicial que la enfermedad. El hecho de que más de tres mil personas en San Luis hayan contraído infecciones cuando acuden a algún hospital público no se puede tolerar.

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Es una arista más de las fallas del sistema de salud gubernamental, una de las más dolorosas, pues expone que los recursos de hospitales y clínicas no alcanza ni siquiera para alcanzar los altos niveles de sanitización que deben tener quirófanos y cualquier otra infraestructura médica.

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¿Será casualidad que alguien en Michoacán esté tramitando ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual los derechos del poco afortunado nombre del nuevo capricho gallardista, el “Dinoasis Aquatic Park”?

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Quizá no sea sorpresivo, pero hay una delgada línea que conecta ese asunto con la peculiar entrega de contratos a una empresa constructora a la que alguna vez acudió la alcaldía soledense.

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El promovente de la solicitud de derechos del parque acuático, José Enrique Rauda López, comparte apellidos con Daniel Arturo, accionista fundador de Construcciones Especializadas Casego, empresa creada en Guadalajara en 2020 y que en 2024 recibió 4 contratos de la administración soledense por casi diez millones de pesos.

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Arturo Rauda no ve esa operación, pues vendió la empresa a accionistas relacionados con la Federación Mexicana de Charrería, que a su vez benefició al gobierno estatal entregándole tres veces la sede del campeonato nacional. Los dueños nuevos se llevaron la empresa a Michoacán.

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Ahora, desde ese estado, un posible hermano del fundador de esa constructora busca los derechos de marca del parque potosino. El mismo nombre y el mismo estilo gráfico. Tanto tiempo, tantos mundos tanto espacio y coincidir, diría el clásico.