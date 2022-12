Interapas “pierde” datos Relevo en el Judicial?

A todos los jubilados o pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) y Kansas City Southern de México (KCSM), y personas mayores de 60 años no les apareció el descuento que debería hacerse de acuerdo con la Ley del Inapam, o en su caso por ser mayor de edad, para el servicio de agua potable en el Interapas. Quienes se encuentran en esa situación deben acudir a la planta Los Filtros para que les hagan el descuento, sin embargo, les están poniendo peros.

No es el único desorden administrativo que tiene el Interapas. Alguien tuvo la idea de capturar las cifras de ingresos de los usuarios que pagan por adelantado y en dos ocasiones crearon un revoltijo de cifras que confunden a los que sí pagaron. Los recibos aparecieron en dos ocasiones durante el año, con cifras menores de saldos a favor, y el que no reclama, ya no lo hizo. El área de cobranza supone que la falla tiene que ver con un problema de software.

Lo cierto es que los datos en captura sólida no se pierden. Si alguien en sistemas no puede respaldar las capturas de ingresos por pagos adelantados, es obvio que alguien en esa área de resguardo de datos no está haciendo su trabajo, o lo planeó precisamente para un fin oscuro. Nunca había sucedido que se pierdan los datos de los pagos adelantados, y en 2022, ya se han desordenado en dos ocasiones

Del lado del Poder Judicial del Estado, todo parece indicar que se empieza a calentar el tema de la sucesión en la presidencia; Olga Regina García López dejará su cargo una vez que inicie el año, y comienzan a manejarse nombres.

Algunos especulan que será un hombre quien sucederá a la actual presidenta. Sin embargo, también hay especulaciones de que la intención es acercar más al Poder Judicial con el Gobierno del Estado, mejor dicho que el gobierno tenga más influencia sobre el Poder Judicial, y de ser así, habría una forma de buscar que la elección recaiga en alguien más cercano.

Una de las personas que mayor posibilidad tendría, entonces, de conseguir el nombramiento, es la magistrada Silvia Torres Sánchez. La hipótesis está en el aire, y hay indicadores que presumen que propiciaría esas condiciones para la cercanía entre dos de los tres poderes. Es casi un hecho que tiene que ser mujer, porque también presidirá el Consejo de la Judicatura y en esa instancia hay una consejera y dos consejeros. Si sale Olga Regina, tendría que ser mujer para conservar la paridad en el consejo. Es preciso advertir que cualquier decisión se daría por conservar la paridad, pero no es obligatorio.

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, vaticina que, llegado un gobierno de otro partido, con toda seguridad se va a reinstalar la Policía Federal como cuerpo de seguridad civil. Y es que la decisión de desaparecer la policía hecha por civiles, además de representar una flagrante violación a derechos ciudadanos, pone a México en la antesala del juicio en el escenario internacional. Quien planeó mandar la policía a la milicia, además de la perversidad, parece ir orientado al modelo de gobiernos que suspenden libertades para tomar decisiones a sus anchas.

