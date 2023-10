Recuento de dañosLa polémica Seduvop

Este día, se realizará una inspección judicial del Juzgado que mantiene detenidas las obras en el Barrio de San Miguelito, como parte del juicio de amparo presentado por personas con discapacidad que habitan en la zona.

Lo visitadores judiciales verificarán si persisten los efectos de las obras que han afectado la movilidad de este sector de la población. Checarán si hay pavimento levantado, zanjas abiertas, banquetas destrozadas, fugas de agua o drenaje y accesos a personas con discapacidad destruidos.

En estricto sentido, todas esas situaciones persisten, por lo que no habría un buen resultado para la dependencia estatal.

La posición de la dependencia se ha ido debilitando paulatinamente a medida en que surgen pruebas de que la Seduvop simplemente no siguió el procedimiento normal que requiere una obra que afectaría el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

El INAH ha ido desnudando tanto la improvisación de la Secretaría, como su completo desdén a los procedimientos obligados en un proyecto de

esta naturaleza.

En ese sentido, parece que ya no se trata de completar la obra de acuerdo al proyecto original, sino de evitar un efecto negativo más serio.

Una repentina convocatoria a Palacio Nacional por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador le dio 24 horas más a los trabajadores que se afanan trabajando en el puente sobre la carretera a Rioverde para simular que se logra concluir.

Este colchón, sin embargo parece poco para lograr siquiera la apariencia de que la obra se ha completado.

Y en el otro frente abierto de al Seduvop, la Arena Potosí, el margen para terminar el inmueble se constriñe al revisar la normatividad de la Federación Mexicana de Charrería, que obliga a que las instalaciones del próximo campeonato nacional reciban el visto bueno de la asociación deportiva dos semanas antes del inicio de las charreadas.

Administrativamente, no es una fecha vinculante, pues no se trata de una norma oficial, pero no sería bueno para la imagen del gobierno estatal que no se cumpla el requisito.

Ambos casos, los puentes y la arena, muestran que la planeación no es un fuerte de la Seduvop.

Parece que esta secretaría se va a convertir en el dolor de cabeza del gobierno estatal, pues está apareciendo en casi todos los temas controvertidos de

este sexenio.

¡HASTA MAÑANA!