Los caciques no se vanMorena vs. el Verde

La época de las familias caciquiles en los municipios del interior del estado parece revivirse en esos tiempos con lo que está pasando en Tancanhuitz.

Familias que dominan una localidad, que ocupan las posiciones clave en los partidos para controlar los ayuntamientos, y sus recursos, para establecer verdaderas dinastías familiares.

Quizá la diferencia con lo que pasaba décadas atrás sería intervención de la delincuencia organizada.

¿Cuántos casos de estos se ven en la Huasteca? ¿Hasta qué punto el crimen ha infectado la política en el estado?

El cáncer no es nuevo. Pero los gobiernos que han ido sucediéndose, de todos los colores partidistas, no han podido, o no han querido, terminarlo.

Veremos ahora que el asunto ha hecho crisis si a las autoridades actuales pueden con el paquete.

Es sabido que la relación entre el Verde y Morena en San Luis es tirante y que sólo la conveniencia política es lo que mantiene esa unión.

En lo electoral, han sido ya varias las muestras de que hay intereses y planteamientos encontrados y que las diferencias pueden llegar incluso a lo físico.

Pero ayer, esas fisuras también pasaron a lo político, al grado de que Morena, con todo y de que se trata de un proyecto de su autoría, votó en contra de la reforma judicial aplicada al estado.

La iniciativa del Ejecutivo fue presentada con diferencias muy marcadas en aspectos como la duración del cargo y la conformación del equivalente al Consejo de la Judicatura actual.

Esto le pareció a la bancada de Morena lo suficientemente serio para consultarlo con las dirigencias estatal y nacional del partido guinda, desde donde se concordó el voto negativo.

No es cualquier cosa: Morena determinó votar contra su propia criatura, al ver que el PVEM la mutó, lo más probable para sacar provecho de la coyuntura.

La relevancia de este voto en contra de Morena a una iniciativa del gobierno del estado puede convertirse en un punto de inflexión por las consecuencias que pudie-

ra tener.

Habrá que ver cómo se pone el CEN de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum con el descubrimiento de que la orden fue modificada por un aliado con el que ya se tenían varias fisuras.

Y otro frente se le abre al gobierno estatal, ahora desde la IP. Las manifestaciones empresariales en contra de los nuevos impuestos surgieron desde el primer día, pero podrían agudizarse y trasladarse a los tribunales.

Así, restauranteros y antreros analizan ya la posibilidad de tramitar amparos en contra del impuesto a las bebidas alcohólicas. Queda trecho para que se concrete, pero al menos la intención está. A ver si son los únicos o si otros ámbitos empresariales deciden seguirlos.

¡HASTA MAÑANA!