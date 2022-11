En un tema tan delicado como el de los feminicidios, la Fiscalía General del Estado deberá explicar puntualmente cómo justificó la recategorización de tres feminicidios ocurridos en junio pasado para considerarlos homicidios dolosos.

Y no es que una etiqueta vaya a reducir la horrible realidad de las muertes violentas de mujeres en San Luis Potosí. Que sean considerados de una u otra manera no reducirá la gravedad de los casos no les devolverá la vida a las víctimas de esos delitos.

Sin embargo, la experiencia ha mostrado que en materia de seguridad, la manipulación de las cifras, incluso las oficiales, por parte de las autoridades es una práctica recurrente.

Véase por ejemplo las comunicaciones oficiales sobre el más reciente reporte mensual del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) correspondiente a octubre, en el que se destaca la disminución de los delitos de alto impacto, dato totalmente cierto, pero que obvia datos trascendentales como el que, en los acumulados de delitos entre enero y agosto de 2021 y 2022, se refleja un alza de 10%, de que la marca de más de 4 mil delitos al mes no se ha podido bajar o que las denuncias por narcomenudeo se han duplicado en 12 meses.

Un año con menos de diez feminicidios, para temas de imagen, es un asunto muy atractivo en materia de promoción.

La FGE debe ir más allá de la explicación que da en el reporte de modificaciones de las estadísticas delictivas que aporta al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La redacción es un texto de eminente naturaleza burocrática, que explica poco o casi nada: “Derivado de un proceso de mejora de la calidad de la información de incidencia delictiva y con el propósito de garantizar la consistencia de las cifras que se reportan al Centro Nacional de Información, la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí realiza una revisión continua de las cifras delictivas reportadas”.

“Dicho proceso permite contar con información más precisa sobre la estadística delictiva, lo cual se refleja en un ajuste de las cifras de homicidio doloso y feminicidio en junio de 2022”, concluye.

¿Cuáles casos son? ¿Qué datos propiciaron el cambio de categoría? Modificación de etiquetas, ¿qué tan cerca o lejos están

de resolverse?

Con el agua en los aparejos, se encuentra el Gobierno del Estado, luego del hallazgo de casos de malversación de fondos en la Dirección de Pensiones, operada por personal... que trabajó para el actual gobierno.

Según lo hallado en las primeras revisiones de una auditoría de fondo, hay trabajadores estatales que hallaron el modo a una costumbre que ya estaba muy arraigada, de distraer recursos o gastarlos justificando dinero que no llegó a su destino.

El colapso de las finanzas, es solo un pequeño capítulo de una serie de problemas que en forma concurrente pudieran hacer insostenibles las finanzas públicas, si se quiere recuperar el tiempo perdido, por acumulación de deudas que por ejemplo llevaron al SUTSGE a manifestarse en el Palacio de Gobierno, y a cuarenta planteles Cobach y 29 EMSaD, a paralizar actividades, también por el dinero que no llega.

¡HASTA MAÑANA!